يوم دامٍ في تكساس وبنسلفانيا: مقتل ثمانية أشخاص في حادثيْ إطلاق نار

بقلم: يورونيوز

الحادثان المنفصلان وقعا عشية احتفال الأمريكيين بعيد بلادهم الوطني في الرابع من تموز/ يوليو. وحتى الآن لم يتم القبض على منفذ اعتداء تكساس.

قالت السلطات الأمنية في ولاية تكساس الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية إثر إطلاق نار عقب مهرجان محلي. ووقع إطلاق النار في بلدة فورت وورث مساء يوم الإثنين في حي كومو، بعد ساعات فقط من انتهاء مهرجان كومو السنوي.

وقالت الشرطة إن أعيرة نارية أطلقت على حشد من مئات الأشخاص. وعثرت عناصر الشرطة على عدة ضحايا في موقف للسيارات، من بينهم شخص توفي في مكان الحادث. تم نقل الضحايا الآخرون إلى المستشفيات المحلية بواسطة سيارات الإسعاف أو المركبات الخاصة.

ولم يجر اعتقال منفذ إطلاق النار حتى صباح الثلاثاء، كما لم يتضح عدد الأشخاص الذين فتحوا النار.

وفي مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، فتح مسلح مدجج بالسلاح يرتدي سترة واقية من الرصاص النار في شوارع المدينة يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة صبيان، قبل أن يسلم منفذ الاعتداء نفسه للسلطات، حسبما ذكرت الشرطة هناك. وقتل شخصان يوم الأحد في بالتيمور وأصيب 28 آخرون في إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع.