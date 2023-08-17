تنديد أممي باستهداف عمال الإغاثة في مناطق النزاعات

أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 62 من عمال الإغاثة منذ مطلع العام الحالي في أنحاء العالم، فيما تستعد لإحياء ذكرى مرور 20 عاماً على هجوم مدمر على مقرها في بغداد.

وإلى جانب قتلى عمال الإغاثة هذا العام، جُرح 84 آخرون وخُطف 34، بحسب "قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة" التي أعدّتها مؤسسة الاستشارات "هيومانيتاريان أوتكومز" ("نتائج إنسانية"). وفي 2022 بلغ العدد الإجمالي للقتلى 116.

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ولسنوات متواصلة كانت دولة جنوب السودان أخطر مكان في العالم لعمال الإغاثة. وحتى 10 آب/أغسطس، سُجل 40 هجوماً على موظفين في المجال الإنساني وأودت هذه الهجمات بحياة 22 شخصاً، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتليها في القائمة السودان مع 17 هجوماً على عمال إغاثة و19 وفاة منذ مطلع العام. ولم تُسجل مثل هذه الأرقام المرتفعة منذ النزاع في دارفور بين 2006 و2009.

كما سجلت دول إفريقيا الوسطى، ومالي، والصومال، وأوكرانيا، واليمن حالات مشابهة.

وذكر تقرير أعدته منظمات غير حكومية من بينها "أطباء العالم" و"العمل ضد الجوع" و"هانديكاب إنترناشونال" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن "المخاطر التي نواجهها تتجاوز الإدراك البشري".

وأكثر من 90 بالمئة من ضحايا الهجمات على عمال إغاثة كل عام كانوا من السكان المحليين، بحسب منظمة "سيفتي" العالمية غير الحكومية.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

وتحتفل الأمم المتحدة بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" في 19 آب/أغسطس من كل عام، وتكرم ضحايا التفجير الانتحاري الذي أودى بـ22 شخصاً، من بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو الذي كان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وجرح 150 شخصاً من عمال الإغاثة المحليين والدوليين.

وقال مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن "اليوم العالمي للعمل الإنساني وتفجير فندق القناة سيكونان دوماً مناسبة لمشاعر مختلطة بالنسبة لي ولكثيرين آخرين".

أضاف: "كل عام، يلقى أكثر من ستة أضعاف عدد الذي قتلوا في ذلك اليوم المظلم في بغداد، حتفهم أثناء أداء الواجب، وهم في غالبيتهم من عمال الإغاثة".

وتابع أن "الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ندبة في ضميرنا الجماعي".

ومع مزيد من النزاعات في أنحاء العالم، تقول الأمم المتحدة إنها تسعى لتقديم المساعدة لنحو 250 مليون شخص يعيشون في مناطق أزمات، أي أكثر بعشر مرات من الرقم المسجل في 2003.