EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: هجوم صاروخي روسي على مسقط رأس زيلينسكي يوقع قتلى وجرحى

يعمل موظفو خدمات الطوارئ على إطفاء حريق في أعقاب هجوم روسي في كريفي ريغ، أوكرانيا، 8 سبتمبر 2023
يعمل موظفو خدمات الطوارئ على إطفاء حريق في أعقاب هجوم روسي في كريفي ريغ، أوكرانيا، 8 سبتمبر 2023 Copyright AP/Ukrainian Emergency Service via AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال مسؤولو الطوارئ إن هجوماَ صاروخياً روسياً، اليوم الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة 44 آخرين على الأقل.

قال مسؤولو الطوارئ إن هجوماَ صاروخياً روسياً، الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة 44 آخرين على الأقل.

اعلان

وذكر مسؤولون أن ذلك كان من بين عدة هجمات روسية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل.

وتضررت عشرة مبانٍ في الهجوم على كريفي ريغ.

وقال إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، إن ثلاثة من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاماً بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

بتهمة اغتصاب امرأتين.. الحكم على الممثل الأميركي داني ماسترسون بالسجن 30 عاماً

لوكسمبورغ محل انتقادات بسبب تردي أوضاع سجون الأحداث فيها

فولوديمير زيلينسكي قتل صاروخ روسيا الحرب في أوكرانيا جرحى