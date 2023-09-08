شاهد: هجوم صاروخي روسي على مسقط رأس زيلينسكي يوقع قتلى وجرحى

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولو الطوارئ إن هجوماَ صاروخياً روسياً، اليوم الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة 44 آخرين على الأقل.

قال مسؤولو الطوارئ إن هجوماَ صاروخياً روسياً، الجمعة، على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة 44 آخرين على الأقل.

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وذكر مسؤولون أن ذلك كان من بين عدة هجمات روسية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل.

وتضررت عشرة مبانٍ في الهجوم على كريفي ريغ.

وقال إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، إن ثلاثة من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة.