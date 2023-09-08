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شركة إسبانية تجنَّد مقاتلين لأوكرانيا مقابل ما يصل إلى 3400 يورو شهرياً

جنود بيلاروسيون من قوات العمليات الخاصة ومقاتلون مرتزقة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة يلتقطون صورة وسط مناورات بالقرب من مدينة بيلاروسيا-20 يوليو 2023
جنود بيلاروسيون من قوات العمليات الخاصة ومقاتلون مرتزقة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة يلتقطون صورة وسط مناورات بالقرب من مدينة بيلاروسيا-20 يوليو 2023 Copyright AP/Belarus' Defense Ministry
بقلم:  يورونيوز
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قالت شركة إسبانية تقوم بتجنيد متطوعين للقتال في أوكرانيا، إنها على اتصال بوزارة الدفاع الأوكرانية، وتعرض عقوداً تصل إلى 3400 يورو شهرياًُ.

الاختبار الأصعب للمقاتلين الإسبان المستقبليين في الفيلق الدولي لأوكرانيا، هو احتلال الموقع الرئيسي الذي حصلوا عليه لمدة ثلاثة أيام. للقيام بذلك، يقضي المتطوعون ليلتين وثلاثة أيام دون نوم، دفاعاً عن النقطة الإستراتيجية.

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وبعد ذلك تمارين أخرى، مثل الجري وهم يحملون المعدات العسكرية على أكتافهم، واستعادة الخنادق المحتلة و"تطهيرها"، واختبارات المقاومة في بيئة معادية.

مقابل سبعمائة يورو، يتلقى المقاتلون المستقبليون تدريباً لمدة خمسة أيام، وبعد ذلك يحصلون على عقد مع وزارة الدفاع الأوكرانية تصل قيمته إلى 3400 يورو إذا انضموا إلى وحدات النخبة.

ويتكون الفيلق الدولي، الذي تشرف عليه المخابرات الأوكرانية، من متطوعين عسكريين من جميع أنحاء العالم.

وفي مارس 2022، أطلقت وزارة الدفاع الأوكرانية برنامجاً لتجنيد هؤلاء المتطوعين في جيشها. ولم يتم الإعلان عن عدد الأشخاص الذين يقاتلون حالياً في هذه الكتيبة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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