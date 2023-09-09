بقلم: يورونيوز

مسؤول روسي: أسقطنا مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم

أعلن سيرغي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا اليوم السبت أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة للعدو في شمال غرب شبه الجزيرة".

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وكانت أوكرانيا أعلنت الإثنين سقوط مسّيرات روسية ليل الأحد الإثنين في رومانيا. لكنّ بوخارست نفت "بشكل قاطع" هذه الأنباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".

بعد يومين من ذلك، أعلنت رومانيا أنّها عثرت في أراضيها على حطام محتمل لمسيّرة في محيط قرية بلاورو قبالة ميناء إسماعيل الأوكراني الواقع على نهر الدانوب الذي يفصل بين البلدين.

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