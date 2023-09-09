مسؤول روسي: أسقطنا مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم
أعلن سيرغي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا اليوم السبت أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة للعدو في شمال غرب شبه الجزيرة".
وكانت أوكرانيا أعلنت الإثنين سقوط مسّيرات روسية ليل الأحد الإثنين في رومانيا. لكنّ بوخارست نفت "بشكل قاطع" هذه الأنباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".
بعد يومين من ذلك، أعلنت رومانيا أنّها عثرت في أراضيها على حطام محتمل لمسيّرة في محيط قرية بلاورو قبالة ميناء إسماعيل الأوكراني الواقع على نهر الدانوب الذي يفصل بين البلدين.
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وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية
شكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على مساعدة طوكيو الإنسانية لكييف، مرحّبًا بجهود إعادة بناء الدولة التي تمزّقها الحرب منذ أكثر من عام ونصف عام.
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك: "أوّد أن يعلم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي وشعب اليابان بأسره أن الشعب الأوكراني سيتذكر المساعدات الإنسانية ولن ينساها أبدًا".
وأشار إلى أن اليابان "تستعدّ للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".
وأضاف "ندعو الآخرين إلى حذو حذوها".
رومانيا تعثر على شظايا جديدة لمسيّرة قرب الحدود الأوكرانية
عثر الجيش الروماني السبت على شظايا مسيّرة "شبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش الروسي"، على أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي قرب الحدود مع أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع.
ومشّطت القوات البحرية قرية بلاورو بناء على معلومات للسلطات المحلية عن شظايا محتملة لمسيّرة.
وسبق أن عُثر في هذه المنطقة على حطام مسيّرة هذا الأسبوع، على بُعد بضعة كيلومترات من الموقع الذي أُبلغ عنه السبت.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال البحث، عُثر على شطايا مسيّرة شبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش الروسي". وأضافت أن الشظايا ستخضع لتحاليل.
روسيا تسقط مسيرة في شبه جزيرة القرم
أعلن سيرغي أكسيونوف رئيس إدارة شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا اليوم السبت أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة للعدو في شمال غرب شبه الجزيرة".