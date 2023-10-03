بقلم: يورونيوز

وصل 280 مهاجراً جميعهم أحياء الثلاثاء، على متن قارب واحد إلى جزيرة في أرخبيل الكناري الإسباني، عبر أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، حسبما أفادت فرق الإنقاذ البحري.

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وقالت خدمات الطوارئ إن بين هؤلاء 78 رجلاً وعشرة قاصرين قاموا بهذه الرحلة. ويعتبر هذا أكبر عدد من الركاب يُسجّل على متن قارب واحد، في حين تضاعف عدد الوافدين منذ بداية العام الى جزر الكناري، بوابة دخول المهاجرين إلى أوروبا.

وقال عمّال الإغاثة إن المهاجرين متحدّرون من إفريقيا جنوب الصحراء وقد تلقوا الرعاية لدى وصولهم. ومنذ بداية الصيف، شهد طريق الهجرة الى جزر الكناري، بوابة أوروبا في المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور من سواحل شمال غرب إفريقيا.

وشهدت جزر الكناري وصول 14976 مهاجرا بين الاول من كانون الثاني/يناير و30 أيلول/سبتمبر بزيادة قدرها 19,8% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

منذ بداية عام 2023، توفي أو فقد 140 مهاجرا أثناء رحلة العبور، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة في مطلع أيلول/سبتمبر.

وتقدّر المنظمة الإسبانية غير الحكومية كاميناندو فرونتيراس التي تعتمد خلافا للمنظمة الدولية للهجرة، على اتصالات الطوارئ مع المهاجرين غير النظاميين في البحر أو أقاربهم، أن 778 مهاجرا قضوا أو فقدوا على طريق الهجرة هذا في النصف الأول من العام.