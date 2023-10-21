طوت الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها الثاني، على وقع استمرار القصف على القطاع المحاصر وإطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية إلى المدن الإسرائيلية.
وفي اليوم الـ15 للحرب، يترقب العالم اجتماعًا حاسمًا في مسار المعارك يُعقد في القاهرة، وتُشارك فيه دول عربية وغربية.
وأدت المواجهات المستمرة منذ السابع من الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 4 آلاف فلسطيني في غزة، مقابل ما يُقارب الـ1500 إسرائيلي.
وفي ما يلي آخر التطورات:
فيديو : شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزةeuronewsفيديو : يواصل الفلسطينيون تفتيش الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، أقدم كنيسة لا تزال تستخدم في غزة، والتي تعرضت لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية.
بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة تطبيعها العلاقات مع السعودية
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن هجوم حركة حماس على إسرائيل قبل أسبوعين كان يستهدف عرقلة تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.
وقال بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات من أجل الانتخابات: "أحد الأسباب التي دفعت حماس للهجوم على إسرائيل كان لأنهم علموا بأنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين"، مضيفًا أن "السعوديين أرادوا الاعتراف بإسرائيل وتوحيد الشرق الأوسط".
حماس تفرج عن رهينتين أميركيتين
أفرجت حركة حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، وأشارت إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد من الرهائن المدنيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان وصلتا إلى إسرائيل في وقت متأخر الجمعة.
ولم يتم تقديم تفاصيل عن حالتهما، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن سارع إلى التعبير عن "سعادته الغامرة" بهذا الخبر.
وكان في استقبالهما مبعوث إسرائيلي على حدود غزة، وتم نقل المرأتين إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل "حيث تنتظر عائلتاهما مقابلتهما"، وفق السلطات الإسرائيلية.