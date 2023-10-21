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حماس تفرج عن رهينتين أميركيتين

أفرجت حركة حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، وأشارت إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد من الرهائن المدنيين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن جوديث تاي رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان وصلتا إلى إسرائيل في وقت متأخر الجمعة.

ولم يتم تقديم تفاصيل عن حالتهما، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن سارع إلى التعبير عن "سعادته الغامرة" بهذا الخبر.

وكان في استقبالهما مبعوث إسرائيلي على حدود غزة، وتم نقل المرأتين إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل "حيث تنتظر عائلتاهما مقابلتهما"، وفق السلطات الإسرائيلية.