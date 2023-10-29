شاهد: أكثر من 35 ألف إسباني خرجوا تضامنا مع الفلسطينيين داعين لوقف التطهير العرقي والإبادة الجماعية

بقلم: يورونيوز

أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى حد الآن في مقتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني جراء القصف والغارات الإسرائيلية، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الفصائل الفلسطينية في غلاف غزة يوم السابع من الشهر الحالي.

اعلان

تظاهر آلاف الأشخاص وسط العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد، دعما للشعب الفلسطيني، واحتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون المناهضين للقصف الإسرائيلي على غزة قائلين: "إنها ليست حربا وإنما هي إبادة". من جانبها قالت وزيرة العمل والاقتصاد يولندا دياز، وهي ايضا النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية: "نحن هنا اليوم لندعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث 40% من السكان هم أطفال، ونحن نعبر عن غضبنا من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي في غزة".

وقالت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بلارا، إنها والمتظاهرين يدعون إلى وقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني و إنهاء "الإبادة الممنهجة" التي ترتكبها إسرائيل بحقه، وقالت: "نريد من الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئا".

وأضافت الوزيرة قولها إنه يمكن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد نتنياهو والقيادة السياسية، إلى جانب فرض حضر على بيع الأسلحة، وجلب نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية، كي يحاكم بصفته مجرم حرب.