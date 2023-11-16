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فيديو: تحت تهديد البنادق الإسرائيلية.. فلسطينيون ينزحون سيرًا على الأقدام وسط ركام مدنهم

أب نازح يحمل طفله في مخيم البريج بقطاع غزة
أب نازح يحمل طفله في مخيم البريج بقطاع غزة Copyright AP Photo / Fatima Shbair
بقلم:  يورنيوز
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أظهرت لقطات بثتها قناة بريطانية مئات المواطنين النازحين من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، محاطين بدبابات وقناصين إسرائيليين يلقون عليهم الأوامر بكيفية المشي الصحيح بالدور.

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أظهر تقرير تلفزيوني عرضته قناة سكاي نيوز البريطانية فلسطينيين في غزة يفرون من شمال القطاع إلى جنوبه على الأقدام، سائرين بين الأنقاض والمباني المدمرة وتحت تهديد بنادق الدبابات الإسرائيلية. ويسمع صوت جندي يعطي للنازحين الأوامر بالمشي في "دور مرتب" باللهجة الفلسطينية عن طريق مكبرات الصوت.

وقال الفلسطينيون في أجزاء من جنوب قطاع غزة إنهم تلقوا إشعارات بالإخلاء يوم الخميس، في إشارة إلى أن القتال على وشك التوسع في الجنوب. وقد استجاب مئات الآلاف من الأشخاص بالفعل لأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، وهم الآن مضطرون للعيش في ملاجئ مكتظة تديرها الأمم المتحدة وفي منازل عائلات أخرى.

وقد نزح أكثر من 1.5 مليون شخص داخل غزة، وفر معظمهم إلى الجنوب الذي يشهد شحا شديدا في الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.

وأظهرت لقطات بثتها سكاي نيوز مواطنين فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة يصطفون ويحملون بطاقات هويتهم بين المباني المدمرة على الطريق الرئيسي في غزة.

وعندما سئل عن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، قال الرائد شراغا من الجيش الإسرائيلي: "هذه أرقام كبيرة، ولكن عندما نقيّم الأمر، لا يتعلق ذلك بالأرقام، بل بالقضاء على الشر، وقد رأينا ماذا حماس قادرة أن تفعل، وما تنوي فعله".

المصادر الإضافية • أ ب / سكاي نيوز

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