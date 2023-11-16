أصدرت العديد من الدول والحكومات والمنظمات الأممية وجمعيات حقوق الإنسان بيانات استنكار وتنديد بعملية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ41، حاصدة أرواح أكثر من 11500 شخص من ضمنهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29800 بحسب وزارة الصحة في غزة.
ولأول مرة منذ بدء الحرب، تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار يدعو إلى "هدنات وممرّات إنسانية" في قطاع غزة. في الوقت الذي اقتحم فيه الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء للمرة الثانية، لكن هذه المرة من الجانب الجنوبي.
أليكم آخر تطورات الحرب على غزة
مقتل جنديين إسرائيليين في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين قتلا خلال القتال يوم الأربعاء في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في الهجوم البري للجيش الإسرائيلي على غزة إلى 50.
الشرطة اليابانية توقف رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو (إعلام)
أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلاً بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة.
وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.
مجلس الأمن الدولي يخرج عن صمته ويدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا الأربعاء إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة.
القرار الذي صاغته مالطا، والذي تم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا)، "يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وتثير هذه الصياغة سؤالاً حول عدد الأيام التي تعتبر "كافية". ودعت مسودة سابقة من النص اطلعت عليها وكالة فرانس برس إلى وقف أولي لمدة خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.
وعلّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء قائلا إنها "يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد - بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود - لتزويد السكان بما يحتاجون إليه"، من دون الخوض في التفاصيل.
قرارات مجلس الأمن ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول من تجاهلها.
الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمّع الشفاء بغزة
أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس أنّ الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.
وقالت الوزارة في بيان موجز إنّ "الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي.
وقال مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة الجنرال يارون فينكلمان عبر قناة تلغرام التابعة للجيش الإسرائيلي "ننفّذ الليلة عملية محدّدة الهدف في مستشفى الشفاء. ونواصل المضيّ قدماً".
ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة الأربعاء قبل سحب جنوده ودبّاباته، ما أثار قلقاً وانتقادات دولية.
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عائلة فلسطينية تكشف ليورونيوز استخدام إسرائيل المضلل لصورة مسن فلسطينيeuronewsمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ينتشر كم هائل من الصور والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في تشويه حقيقة ما يجري على الأرض. كان آخرها استغلال إسرائيل لصورة المسنَّ بشير حجي كدليل على معاملة الجيش الإسرائيلي " الإنسانية مع المدنيين الفلسطينيين".
بايدن يبدي "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان إطلاق حماس سراح رهائن
أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان توصّل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة، مؤكّداً أنّه طلب من الدولة العبرية أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع.
وخلال مؤتمر صحافي في ختام قمة استغرقت أربع ساعات مع نظيره الصيني شي جينبينغ في وودسايد بولاية كاليفورنيا قال بايدن ردّاً على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن "لا أريد أن أستبق الأمور لأنّني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين".
وأشار بايدن إلى "الهدنة التي وافق عليها الإسرائيليون" قبل أن يقطع كلامه ويقول "سأتوقف. لكنني متفائل باعتدال".