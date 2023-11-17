EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: إسرائيليون يتطوعون للعمل محل العمال الأجانب الذين قتلوا خلال هجمات حماس

متطوعون في غلاف غزة
متطوعون في غلاف غزة Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال المتطوع إيلي فيش: "أنا من لواء باتالون 13 غولاني. في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل 41 من أصدقائي".

اعلان

قام عشرات الآلاف من المتطوعين بالتسجيل في جميع أنحاء إسرائيل ليحلوا مؤقتًا محل العمال الأجانب الذين قُتلوا أو اختُطفوا أو أُجبروا على الفرار بعد هجمات حركة حماس، إضافة للأعداد الكبيرة من العمال الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريح عملهم في بلدات غلاف غزة.

وقال المتطوع إيلي فيش: "أنا من لواء باتالون 13 غولاني. في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل 41 من أصدقائي".

وأضاف: "أريد أن أتذكر أصدقائي، وألا أتوقف عن الحديث عنهم وأن أساهم وأساعد قدر استطاعتي. لقد غيرتني هذه الحرب كثيراً وجعلتني أرغب في إصلاح نفسي".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قبرص تعلن عن اتفاق وشيك مع إسرائيل لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة

إسرائيل توافق على إدخال شاحنتي وقود يومياً إلى غزة

فيديو: مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور تجمعا سكنيا استهدفته حماس في هجومها

إسرائيل طوفان الأقصى غزة