الوصول إلى آفاق جديدة: قطر تتطلع إلى تحقيق المجد الدولي في كرة السلة

بقلم: يورونيوز

في هذه الحلقة، نكتشف مشهد كرة السلة المزدهر في قطر، ونعرض لكم كيف تسير البلاد نحو المجد مع فريق الشباب، ودوري المحترفين، وأبرز التطورات على الساحة الدولية

اعلان

يعد دعم المواهب الشابة وصقلها إحدى الطرق التي يأمل الاتحاد القطري لكرة السلة نت خلالها تشكيل أبطال المستقبل.

محمد ماسامبا نداو (Mohamed Massamba Ndao)هو قائد "منتخب قطر تحت 16 سنة". بالنسبة لمعظم زملائه، كانت بطولة آسيا لـ"كرة السلة تحت 16 سنة" هي المرة الأولى التي يشاركون فيها في مسابقة كبيرة. لكنّ بالنسبة لمحمد، كانت هذه هي المرة الثانية على التوالي. إنه يعرف الضغط والشدة وما يمكن أن يحدث.

هذه الميزة التنافسية هي ما يأمل المدرب ستافروس ميكونياتيس (Stavros Mykoniatis) أن يبنيه في فريقه الشاب.

وقال ستافروس ميكونياتيس مدرب "منتخب قطر تحت 16 عاماً": "هناك برنامج نديره للمنطقة من أجل التطوير وللجيل القادم للفريق الأول وأيضاً لفريق تحت 18 عاما". "لذلك بالنسبة لنا، إنها فرصة جيدة جدًا أن يتمكن الشباب من الاستفادة من هذه التجربة في المستقبل.

ستافروس ميكونياتيس، مدرب منتخب قطر تحت 16 سنة يورونيوز

ويشارك أيضًا في البطولة لاعب لاعب الهجوم الخلفيّ عبد الله ياسين موسى البالغ من العمر 15 عامًا للمرة الثانية. يتم تسليط الضوء على عبدالله ومحمد، وكلاهما تم اختيارهما كنجمين قادمين في كرة السلة في قطر.

لا يوجد نقص في المواهب في فريق الشباب القطري. يبلغ عمر اللاعبين 16 عامًا أو أقل، لكن العديد منهم يلعبون بالفعل جنبًا إلى جنب مع المحترفين في دوري كرة السلة القطري. وإلى جانب هذه الحملة، يتطلع الكثيرون إلى إضافة تجربة دولية قيمة إلى حياتهم المهنية الشابة المزدهرة بالفعل.

جزء من هذه التجربة هو تعلم تقبل الخسارة المريرة. عند اللعب ضد بعض أفضل الفرق في آسيا مثل إيران وأستراليا، لا بد أن تكون هناك انتصارات وخسائر، ويتأكد المدرب ستافروس وفريقه من أن الشباب يفهمون أن كل ذلك جزء من اللعبة.

لقد تغيرت الرياضة كثيراً وتطورت كثيراً في قطر محمد ميزو حسن مدافع مسدد الهدف في نادي الشمال الرياضي

وقال"هذه هي وظيفتنا. نحاول تغيير المشاعر لأنّ كرة السلة يتخللها الكثير من المشاعر التي تتغير، مثل مواقع الكرة. نحاول العثور على شيء يجعلهم يلعبون بشكل أفضل وبقوة أكبر."

خارج الملعب، محمد أيضًا هو مثال يحتذى به. سواء فاز أو خسر، فإنه يظل متحفزًا لتحسين مستواه.

محمد ماسامبا نداو، كابتن منتخب قطر تحت 16 سنة يورونيوز

وكشف محمد ماسامبا نداو قائلاً: "لست راضياً أبداً. لكني أشعر أن بإمكاني القيام بعمل أفضل. لن أدع ذلك يسيطر على عقلي. سأواصل العمل وأواصل الدفع".

ونأمل أن يصل كل هذا العمل الشاق إلى ذروته على الساحة العالمية في عام 2027 عندما تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة السلة فيبا FIBA. وبحلول ذلك الوقت، سيكون محمد وعبد الله في ذروة مستواهما، وفي أفضل حالاتهما لتمثيل قطر مرة أخرى على أرض الوطن.

"لكي تكون الأفضل، إبذل قصارى جهدك دائمًا بنسبة 100%. أعمل في كل فرصة أحصل عليها. أتصرف وكأنها أكبر منافسة في العالم. لذلك أنا أعمل بجد من أجل ذلك، "أضاف الكابتن.

محمد "ميزو" حسن: "الإبن الأوسط" في كرة السلة القطرية

محمد حسن، المعروف باسم ميزو Mizo، هو لاعب مدافع مسدد الهدف في نادي الشمال الرياضي. وقد شاركنا أفكاره حول ما يلزم للوصول إلى أعلى مستوى في كرة السلة الاحترافية وآفاق هذه الرياضة في قطر.

"منذ أن كنت في الرابعة من عمري، كان والدي مدربًا لكرة السلة ولاعبًا سابقًا لكرة السلة. إنه الشخص الذي علمني اللعبة وصنعني بالطريقة التي ألعب بها. لذلك، هذا هو المكان الذي بدأت فيه لعب كرة السلة" يقول محمد.

وتابع "بدأت اللعب للمنتخب الوطني في سن مبكرة جدًا، عندما كان عمري 15 عامًا. كنت سعيدًا بتمثيل منتخب قطر الوطني في الاتحاد الدولي لكرة السلة آسيا. بدأت بأول رميات حرة ضد المنتخب الفلبيني في عام 2010. حصلت على المركز الثالث في آسيا ضد اليابان، وسجلت هدف الفوز في عام 2012، وفي عام 2019، لعبت ضد منتخب أستراليا. كان هذا حلمًا بالنسبة لي عندما كنت طفلاً ورؤية ذلك يحدث كان شعورًا رائعًا".

محمد ميزو حسن مدافع مسدد هدف يورونيوز

ظهر محمد لأول مرة في منتخب قطر عندما كان شابًا. ووصف مدى أهمية تقديم الدعم للرياضيين الشباب لتشكيلهم مستقبل كرة السلة في قطر.

وتابع: "أعتبر نفسي "الابن الأوسط" لكرة السلة في قطر، لأنني بدأت عندما كنت أصغر كلاعب مبتدئ في الفريق عندما كان عمري 15 عامًا. وبعد ذلك، لعبت مع اللاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم، ثم "أصبحت كابتن المنتخب الوطني، ثم أصبحت الرجل الأكبر سناً في الفريق. لذلك أحاول دائما دعم اللاعبين الشباب لأنني أفهم مدى أهمية الحصول على الدعم من اللاعبين المخضرمين واللاعبين الأكبر سناً."

الجميع في قطر يتطلع إلى عام 2027 لكأس العالم لكرة السلة FIBA. سألت قطر 365 محمد عن توقعاته لنمو هذه الرياضة بحلول عام 2027 وما بعده.

اعلان

وردّ محمد: "أرى أن قطر تستثمر الكثير في الرياضة والكثير في الرياضيين من العديد من الألعاب والمجالات المختلفة. لذلك أنا سعيد برؤية زملائي والرياضيين الآخرين يقومون بعملهم، ويمارسون الرياضة التي يحبونها، وخاصة كرة السلة. لقد تغيرت الرياضة كثيراً وتطورت كثيراً في قطر".

البطولة العربية للأندية الرياضية: رياضة توحدنا

في حين أن كأس العالم لكرة السلة لا يزال على بعد سنوات من قدومه إلى قطر، إلا أن البلاد ليست تقوم باستضافة الأطواق الدولية.

كرة السلة هي الحياة بالنسبة لعمر الزياني (Omar Al-Ziani). عادةً ما يتم العثور على اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عامًا وهو يراوغ الكرة في الملعب.

وقال لقطر 365: "حقيقة أنك تجمع فرق من جميع أنحاء العالم ويتفاعلون بينهم داخل وخارج الملعب، لا تعلم أبدًا، قد تكون فرصة لتشكيل الصداقات". وهو ما يعتقد أنّ له قيمة كبيرة جدًا، ويمتلك قيمة عظيمة.

عمر الزياني لاعب في فريق الدوحة الأهلي يورونيوز

ويشاركه رئيس قسم الإعلام في البطولة، يوسف الشريم، الرأي القائل بأن بناء الجسور لا يقل أهمية عن النتيجة النهائية.

اعلان

وقال: "الصورة الأكبر: الرياضة توحدنا". "سواء كانت كرة القدم، أو كرة السلة، أو كرة اليد، أو الكرة الطائرة أيًا كانت الرياضة. الرياضة توحد الناس. من ثقافات مختلفة، ومن أديان مختلفة، ومن لغات مختلفة، لكنهم جميعًا يتحدثون نفس اللغة. فهي إما كرة سلة، أو كرة قدم، أو رياضة في نهاية المطاف".

بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة: حشد الخبرات من المنطقة

في حين أن بطولة الأندية العربية لكرة السلة تعد تقليدًا سنويًا في عامها الخامس والثلاثين، إلا أنّ بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة أقامت مؤخرًا نسختها الثانية فقط. تضم هذه البطولة أندية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها، وللمرة الأولى، تضم أيضًا فريق ميرالكو بولتس (Meralco Bolts) من الاتحاد الفلبيني لكرة السلة.

وعلى الرغم من بعدهم بأكثر من 7000 كيلومتر عن مانيلا، إلا أن الدعم الذي تلقوه بدا وكأنه مباراة على أرض النادي الفلبيني.

بالنسبة لكليف هودج (Cliff Hodge)، الذي يلعب لفريق ميرالكو بولتس، فإن الجمع بين الثقافات المختلفة معًا في ملعب كرة السلة هو جزء كبير من سبب حبه لهذه الرياضة.

واعترف قائلاً: "إنه جنون". "إذا فكرت في الأمر حقًا، فإن كرة السلة هي لغة يتحدث بها الجميع. لذلك من الجيد أن نرى الصداقة الحميمة وبعد ذلك، يتقاتل الجميع في الملعب ونقيم جميعًا في نفس الفندق، لذلك نرى بعضنا البعض خارج الملعب. لذا فهذا جيد، إنها مثل الأخوة. الحديث السيء في الملعب، كل الحب خارج الملعب."

اعلان

هذه موسيقى لآذان منظم البطولة سامر سعادة.

ويتابع: "نريد الحصول على المزيد من الخبرات من جميع المناطق، والعمل على دمجها في الدوحة. الفلبينيون، على وجه الخصوص، لديهم حب اللعبة لهذا البلد. وكذلك الأمر نفسه ينطبق على لبنان. في لبنان، كرة السلة هي اللعبة الأولى. وليس كما هو الحال في البلدان الأخرى. في لبنان، إنها المباراة الأولى. نحن نحاول تطبيق هذه العقلية هنا في قطر ونأمل أن ننجح".

سامر سعادة، الشريك الإداري، الدوحة أكتيف سبورتس يورونيوز

يمكنك تسميتها "عقلية مامبا" التي اشتهرت على يد الراحل كوبي براينت. يقول اللاعب اللبناني سيرجيو الدرويش إن أيقونة كرة السلة ظهرت بشكل بارز في منزل طفولته.

وأوضح سيرجيو: "لقد نشأنا في أسرة تنافسية، وكان والدي من كبار مشجعي فريق ليكرز (Lakers). لذلك كل ما فعلناه هو مشاهدة فريق ليكرز وهو يكبر، ومشاهدة كوبي براينت وهذا ما وقعت في حبه".

قال حارس نجوم نادي بيروت إن اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة لعام 2027 يعد بمثابة ضربة قاضية للمنطقة بأكملها.

اعلان

وقال سيرجيو لقطر 365: "بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، من الجيد أن نرى الدول العربية تستضيف مثل هذه المسابقات الكبيرة، وأنا فخور جدًا لأنني عربي أيضًا".

سيرجيو الدرويش، نادي بيروت لكرة السلة يورونيوز

"سيكون الأمر مثيراً للغاية، ومثيراً للغاية بالنسبة للمستقبل وللسنوات الأربع المقبلة. سيكون نمو كرة السلة في هذه المنطقة جيداً جداً، ونأمل أن يتحسن على مر السنين".

بالعودة إلى غرفة تبديل الملابس، لا يمكن لكأس العالم 2027 أن يأتي قريبًا بما يكفي بالنسبة لعمر الزياني. وقال "لا أستطيع أن أصف الأمر بالكلمات. سأتمكن من رؤية أعظم اللاعبين يلعبون أمام عيني مباشرة، في مسقط رأسي. لا يمكنني أن أطلب الأفضل".