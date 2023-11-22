شاهد: الشرطة الإسبانية تداهم معقل زعيم طائفة روحية يزود أتباعه بـ"الزئبق النقي"

بقلم: يورونيوز

اعتقلت شرطة منطقة مورسيا الإسبانية زعيم طائفة روحية كان يزوّد أتباعه بمستحضرات كيميائية من بينها "الزئبق المنقّى" بهدف استغلالهم مادياً.

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وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية إن الاعتقال تم أثناء تفتيش مبنى كبير في بلدة أبانيلا تبلغ مساحته حوالي 100 ألف متر مربع، في المكان الذي كانت تنشط فيه الطائفة الروحية منذ حوالي 15 عاماً.

في شبكة من الكهوف تحت الأرض، كان زعيم الطائفة يعدّ خلطات كيميائية في المختبر، ويحاول صنع مادة تسمى "الزئبق المنقّى" والتي ادعى أن لها تأثيرات منشطة وحيوية على الأشخاص.

كما ترأّس الزعيم، الذي أطلق على نفسه اسم "التعالي التام"، احتفالات وخلوات زوّد خلالها امشاركين بمختلف المواد ذات التأثير العصبي والنفسي والتي قد تتسبب في أضرار جسيمة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية إنه تمت مداهمة ثلاثة مواقع مرتبطة بالزعيم وأقرب أتباعه في وقت واحد، وتمت مصادرة 90 ألف يورو نقداً بالإضافة إلى مسدس و19 كيلوغراماً من من الماريجوانا و180 كيلوغراماً من الزئبق.

وبحسب البيان، فإن بعض أتباعه الذين ساعدوا في التجارب الكيميائية، بدأت تظهر عليهم أعراض التسمم بالزئبق، الذي يسبب اضطرابات عصبية مختلفة، ويُزعم أن النفايات الناجمة عن هذه التجارب تم التخلص منها برميها في خزان للصرف الصحي ما يشكّل مخاطر جسيمة على البيئة.

وقالت الوزارة إن المشتبه به تم حبسه احتياطياً واتهم بارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وجرائم ضد البيئة وحقوق العمال من بين أمور أخرى.