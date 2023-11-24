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روسيا تعلن تدمير 16 مسيّرة في فولغوغراد جنوب البلاد وفوق القرم

الدخان يتصاعد فوق مستودع ذخيرة حيث وقعت انفجارات في المنشأة الواقعة في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، 19 يوليو 2023.
الدخان يتصاعد فوق مستودع ذخيرة حيث وقعت انفجارات في المنشأة الواقعة في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، 19 يوليو 2023. Copyright Shandyba Mykyta/AP
بقلم:  يورونيوز
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أكدت روسيا الجمعة أنها دمرت 16 مسيّرة أوكرانية في جنوب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال ليل الخميس الجمعة "أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضح البيان "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم وثلاث فوق منطقة فولغوغراد ".

وتكثفت الهجمات الأوكرانية في الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة على خلفية هجوم مضاد باشرته كييف في مطلع حزيران/يونيو.

وتستهدف القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 بانتظام لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وطريق امدادات للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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