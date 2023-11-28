شاهد: تحذير أممي من"خطر مجاعة كبير" في غزة

بقلم: يورونيوز

حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من أن سكان غزة وخصوصاً النساء والأطفال، معرضون لخطر المجاعة إذا توقفت امدادات الغذاء.

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وقال البرنامج إنه سلم المواد الغذائية إلى 121161 شخصاً في غزة منذ الجمعة عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

وتم الثلاثاء تمديد الهدنة ليومين اضافيين.

وقالت كورين فلايشر مديرة البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط "بفضل الهدنة بدأت فرقنا العمل على الأرض ودخلت مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة. ما نراه كارثي".

ويقدر برنامج الأغذية أنه "من المحتمل أن يتعرض سكان غزة وخصوصاً النساء والأطفال لخطر المجاعة إذا لم يتمكن البرنامج من تأمين وصول مستمر للغذاء".

وقالت الوكالة إن ستة أيام "غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس" داعية إلى ضمان وصول "إمدادات منتظمة ومتواصلة" الى القطاع.

وقال وقال سامر عبد الجابر، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين: "خلال أربعة أيام من الهدنة الإنسانية، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها لمئات الآلاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وشهدت فرقنا الجوع واليأس والدمار".

وأضاف عبد الجابر: "مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة المباشر. ويأمل برنامج الأغذية العالمي في تمديد هذا التوقف الذي يوفر فرصة للإغاثة يمكن أن تمهد الطريق لتهدئة طويلة المدى. وقال إن الوصول الآمن دون عوائق لا يمكن أن يتوقف الآن.: "خلال أربعة أيام من الهدنة الإنسانية، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها لمئات الآلاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وشهدت فرقنا الجوع واليأس والدمار".

وأضاف عبد الجابر: "مئات الآلاف يواجهون خطر المجاعة المباشر. ويأمل برنامج الأغذية العالمي في تمديد هذا التوقف الذي يوفر فرصة للإغاثة يمكن أن تمهد الطريق لتهدئة طويلة المدى. وقال إن الوصول الآمن دون عوائق لا يمكن أن يتوقف الآن.

وفي غزة تمكن برنامج الأغذية من الوصول إلى 759082 شخصاً من خلال تقديم المواد الغذائية والقسائم منذ بداية الأزمة.

وقام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتسليم الغذاء الذي كان في أمس الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال فترة التوقف الأولي للقتال، لكنه أكد مجدداً أن الإمدادات التي تمكن من توفيرها كانت غير كافية على الإطلاق لمعالجة مستوى الجوع الذي شهده موظفو الأمم المتحدة في الملاجئ والمجتمعات.

وتم تسليم 61 شاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى المستشفى الأهلي يوم السبت، وهو أكبر عدد يصل إلى هذه المنطقة منذ بداية الأزمة، محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية الطارئة.

منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، وصلت 1,883 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

ومع اقتراب الهدنة الإنسانية من نهايتها، يكرر برنامج الأغذية العالمي أن التوقف لمدة ستة أيام ليس كافياً لإحداث أي تأثير ملموس.

أوقفت الهدنة القتال الذي بدأ في 7 تشرين الأول/اكتوبر عندما تسلل مقاتلون من حماس عبر الحدود إلى إسرائيل في هجوم غير مسبوق، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وخطف عشرات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف البري والجوي الإسرائيلي ردا على الهجوم إلى مقتل ما يقارب 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين وفقاً لحكومة حماس في القطاع.