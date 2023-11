رحب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا الأربعاء بالإفراج عن اثنين إضافيين من مواطني بلاده ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وهما آخر من يتم إطلاق سراحيهما بموجب اتفاق هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل.

وقال على منصة التواصل الاجتماعي إكس "يسعدني أن أرحب شخصيا باثنين إضافيين من الرهائن التايلانديين أُطلق سراحهما للتو ووصلا إلى مستشفى في تل أبيب".

وأضاف "تغمرك المشاعر الدافئة عندما ترى كيف اصطف أصدقائهما الذين أفرج عنهم سابقا للترحيب وتقديم الدعم المعنوي لهما".

أفرجت حماس عن 19 تايلانديا حتى الآن، بينما تقول وزارة الخارجية إن 13 آخرين لا يزالون محتجزين. وقتل 39 تايلانديا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

Deputy Prime minister and Minister of Foreign Affairs welcomed the fourth batch of 2 released hostages tonight who just arrived at Al Shamir Medical Center and congratulated them for freedom and safety, and hope they would be able to to return to Thailand soon. Afterwards, the… pic.twitter.com/E9cO06Kyxu