مدراء أجهزة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي في قطر لبحث إمكانية تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ويهدف اللقاء مع المسؤولين بالدوحة إلى تعزيز التقدم الذي تحقق من خلال الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية وبحث المرحلة التالية من اتفاق محتمل
تدخل الحرب الإسرائلية في غزة يومها الرابع والخمسين ويدخل اليوم الأربعاء اليوم السادس من الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، حيث تم بموجبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال ورهائن إسرائيليين م النساء والأطفال أيضا إضافة إلى عدد من الأجانب احتجزوا في غزة مع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي. الأطراف المعنية بالصراع تسعى حثيثا لإدامة الهدنة الإنسانية وجعلها هدنة طويلة توصل إلى وقف لإطلاق النار.
آخر التطورات في الحرب على غزة لحظة بلحظة
حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام
أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.
وقال المصدر، إن "لدى الحركة ما يمكنها من اطلاق سراح أسرى اسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".
تايلاند ترحب بإطلاق حركة حماس سراح اثنين آخرين من مواطنيها
رحب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا الأربعاء بالإفراج عن اثنين إضافيين من مواطني بلاده ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وهما آخر من يتم إطلاق سراحيهما بموجب اتفاق هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل.
وقال على منصة التواصل الاجتماعي إكس "يسعدني أن أرحب شخصيا باثنين إضافيين من الرهائن التايلانديين أُطلق سراحهما للتو ووصلا إلى مستشفى في تل أبيب".
وأضاف "تغمرك المشاعر الدافئة عندما ترى كيف اصطف أصدقائهما الذين أفرج عنهم سابقا للترحيب وتقديم الدعم المعنوي لهما".
أفرجت حماس عن 19 تايلانديا حتى الآن، بينما تقول وزارة الخارجية إن 13 آخرين لا يزالون محتجزين. وقتل 39 تايلانديا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
Deputy Prime minister and Minister of Foreign Affairs welcomed the fourth batch of 2 released hostages tonight who just arrived at Al Shamir Medical Center and congratulated them for freedom and safety, and hope they would be able to to return to Thailand soon. Afterwards, the… pic.twitter.com/E9cO06Kyxu— กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand (@MFAThai) November 28, 2023
وقالت جماعة تايلاندية مسلمة تحدثت مباشرة مع حماس يوم الاثنين إنها ركزت جهودها على ضمان أن يكون رهائن تايلاند من بين أوائل الذين يتم إطلاق سراحهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية إنه تم استشارة عدة جهات فاعلة.
وبلغ عدد العمال التايلانديين في مجال الزراعة في إسرائيل قبل الحرب بين إسرائيل وحماس حوالي 30 ألفا وهم يشكلون واحدة من أكبر مجموعات العمالة الوافدة في إسرائيل.
وتقول الحكومة إن ما يقرب من تسعة آلاف عامل أعيدوا إلى بلادهم.
وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد الهدنة في غزة
قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنا مستقبلية في غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.
وجاء في البيان المشترك "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان (وصول) الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".
ومنحت الهدنة الحالية غزة التي تحكمها حماس أول فترة راحة بعد قصف لسبعة أسابيع حول معظم القطاع الساحلي إلى أنقاض وأودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة هناك.
Our @G7 statement on the situation in #Israel & #Gaza :https://t.co/HJuXRtCxYyhttps://t.co/TlRepIZCJL— Catherine Colonna (@MinColonna) November 28, 2023
ورحب بيان مجموعة السبع أيضا بالإفراج عن بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما شنت هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.
أطلقت حماس سراح 12 رهينة أخرى وأفرجت إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا يوم الثلاثاء في خامس أيام هدنة ممتدة مدتها ستة أيام بين حماس وإسرائيل في حرب غزة. ويبلغ العدد الإجمالي للرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي 81، بينما أطلقت إسرائيل سراح 180 أسيرا فلسطينيا.
وقالت مجموعة السبع في البيان "نحن، مجموعة السبع، نحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط".
البيت الأبيض: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي حركة حماس يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.
وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
واشنطن ترسل مساعدات إلى غزة في طائرات عسكرية
وصلت الثلاثاء إلى مصر طائرة عسكرية أميركية محمّلة مساعدات إلى قطاع غزة، هي الأولى من أصل ثلاث مرتقبة، في حين تبدي واشنطن نية بالاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حربا.
وأكد جايك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أنّ "الاحتياجات الإنسانية في غزة تفرض على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر بكثير. الولايات المتحدة ملتزمة هذا الجهد".