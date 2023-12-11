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مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في غزة

قتل 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن في "رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة."

وأضافت وفا "استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة."