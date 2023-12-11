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مباشر. تغطية مستمرة| مقتل 100 جندي إسرائيلي في القطاع منذ بدء العملية العسكرية ومعارك شرسة تدور في غزة

فلسطينيون ينعون قتلاهم خارج مستشفى في خانيونس
فلسطينيون ينعون قتلاهم خارج مستشفى في خانيونس Copyright Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تحول قطاع غزة الاثنين مسرحا لغارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة بعد تهديد حركة حماس بأن ما من رهينة لديها سيغادر القطاع "حيا" إذا لم تُستجَب مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.

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وشن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد غارات جوية عنيفة على مدينة خان يونس البؤرة الجديدة للمعارك في الطرف الجنوبي من قطاع غزة.

وتحدثت الجهاد الإسلامي، ثاني أكبر حركة إسلامية مسلحة في غزة، عن قتال عنيف في منطقة بمدينة غزة تقول إن أحد مقاتليها فجر فيها منزلا كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على مدخل نفق تحت الأرض.

آخر تطورات الحرب على غزة

06:18

أحدث حصيلة لعدد القتلى في غزة

وفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قتل 17997 شخصا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

06:18

قتلى الجيش الإسرائيلي


أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم الاثنين. 

08:28

مقتل 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منازل سكنية في غزة

قتل 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن في "رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة."

وأضافت وفا "استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة."

07:08

ضربات إسرائيلية في محيط دمشق (سانا)


شنت إسرائيل ليل الأحد الاثنين ضربات استهدفت مواقع عدة في محيط العاصمة السورية دمشق حسب وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالى الساعة 23,05 من مساء اليوم (21,05 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

أضاف أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

وأفاد مراسل فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.

06:55

صفارات الإنذار تدوي في البلدات القريبة من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما لا يقل عن 8 صواريخ تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة معالوت ترشيحا شمال إسرائيل، دون أن توقع إصابات.

06:20

لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام.
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام

06:19

 لا أريد أن أقول إننا نستخدم قوتنا الكاملة لكننا نستخدم قوة كبيرة ونحقق نتائج مهمة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي

06:15
06:15

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شاهد: آلاف يتظاهرون في برلين وبروكسل ضد معاداة السامية

euronewsتظاهر الآلاف ضدّ معاداة السامية والعنصرية في برلين وبروكسل الأحد وخرج نحو 3200 شخص إلى الشارع للمشاركة في مسيرة في قلب العاصمة الألمانية، بحسب ناطقة باسم الشرطة.

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