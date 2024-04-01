بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ178 من الحرب على غزة، وردت أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بعد حصار دام أسبوعين، فيما خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في القدس لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

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دخلت الحرب في غزة يومها الثامن والسبعين بعد المئة في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع. وفي أبرز تطور ميداني يوم الإثنين، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء ومحيطه بالكامل، بعد أن حاصرته لمدة أسبوعين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن مصادر أمنية إن "آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الإسرائيلي على المناطق الغربية والشرقية من خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية غرب مدينة غزة.

وفي أبرز تطور على الساحة الإسرائيلية، شهدت القدس مساء الأحد أكبر مظاهرة منذ اندلاع الحرب، مطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.

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