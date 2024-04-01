EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. الحرب على غزة| الجيش الإسرائيلي ينسحب من "الشفاء" والقدس تشهد أضخم مظاهرة ضد نتنياهو منذ 7 أكتوبر

رجال شرطة يسحبون أحد المتظاهرين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الأحد، 31 مارس/آذار 2024.
رجال شرطة يسحبون أحد المتظاهرين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الأحد، 31 مارس/آذار 2024. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في اليوم الـ178 من الحرب على غزة، وردت أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بعد حصار دام أسبوعين، فيما خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في القدس لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

اعلان

دخلت الحرب في غزة يومها الثامن والسبعين بعد المئة في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع. وفي أبرز تطور ميداني يوم الإثنين، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء ومحيطه بالكامل، بعد أن حاصرته لمدة أسبوعين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام نقلًا عن مصادر أمنية إن "آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وسط إطلاق النيران بكثافة عشوائيا أثناء انسحابها".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الإسرائيلي على المناطق الغربية والشرقية من خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية غرب مدينة غزة.

وفي أبرز تطور على الساحة الإسرائيلية، شهدت القدس مساء الأحد أكبر مظاهرة منذ اندلاع الحرب، مطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.

تطورات اليوم السابق

إليكم فيما يلي أبرز تطورات الأحداث اليوم:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ملف الحرب على غزة

"مخبأة داخل الوسائد والأسرّة".. الجيش الإسرائيلي يعرض صوراً لأسلحة يزعم أنه وجدها في مجمّع الشفاء

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا: نعارض هجوم رفح وندعو لوقف فوري للحرب على غزة

الشرق الأوسط قصف إسرائيل مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء غزة مظاهرات