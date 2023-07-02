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الحجيج يؤدون الصلاة في الحرم المكي. 2023/06/25
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شاهد: آخر الحجيج يؤدون طواف الوداع في الحرم المكي والسعودية تصف الموسم بالناجح

اختتم الحجيج المسلمون مناسك الموسم هذا العام أمس السبت، حيث رمى من بقي منهم الجمرات في ثالث أيام التشريق، في مشعر منى غربي المملكة، وكان المتعجلون من الحجيج أدوا طواف الوداع حول الكعبة يوم الجمعة. وقد شهد هذا الموسم عودة أعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كوفيد، واعتبرت السلطات السعودية الموسم ناجحا.

اختتم الحجيج المسلمون مناسك الموسم هذا العام أمس السبت، حيث رمى من بقي منهم الجمرات في ثالث أيام التشريق، في مشعر منى غربي المملكة، وكان المتعجلون من الحجيج أدوا طواف الوداع حول الكعبة يوم الجمعة. وقد شهد هذا الموسم عودة أعداد الحجيج لما كانت عليه قبل جائحة كوفيد، واعتبرت السلطات السعودية الموسم ناجحا.

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