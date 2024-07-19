السلطات الإيطالية تبحث عن سائق شاحنة لجلده إفريقيات مهاجرات بطريقة وحشية

بقلم: يورونيوز

ظهر سائق الشاحنة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو يجلد مهاجرات بطرف حزام الحمولة أثناء خروجهن من الجزء الخلفي من شاحنته في محطة استراحة قرب الحدود الإيطالية الفرنسية.

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ووفقًا للسلطات، قام المهرّبون بنقل 12 امرأة إريترية على ظهر الشاحنة يوم الاثنين بينما كان السائق يتناول الغداء.

ويُزعم أن النساء دفعن 100-150 يورو مقابل نقلهن عبر الحدود.

وبمجرد دخولهن الشاحنة، بدا على النسوة بعض الضيق من الحرارة العالية التي تجاوزت الـ 30 درجة مئوية، مما لفت انتباه السائق، حسبما قال مسؤولون محليون .

ويُظهر الفيديو الرجل وهو يقوم بجلد النساء أثناء نزولهن واحدة تلو الأخرى.

كما ظهرت إحداهن وهي تقف بثبات، لتحمي الأخريات حتى يتمكنّ من المرور دون أن يتعرضن للضرب.

فيما حاولت أخرى انتزاع الحزام من السائق.

سائق شاحنة يضرب مهاجرات بالطرف المعدني لحزام الشحن أثناء خروجهن من الجزء الخلفي من شاحنته في محطة استراحة بالقرب من الحدود الفرنسية في فينتيميليا، الاثنين 15 يوليو 2024. UGC/AP

أعيدت النساء إلى مركز تديره جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية حيث كنّ يقمن.

وقالت سيرينا ريغازوني من جمعية كاريتاس فينتيميليا إنها المرة الثالثة التي يحاولن فيها العبور.

وقد أدان عمدة المدينة تصرف سائق الشاحنة، لكنه أعرب أيضاً عن تعاطفه معه للمخاطرة باعتقاله إذا ما وجدت الشرطة الفرنسية في شاحنته مهاجرات غير شرعيات عبر الحدود.

لم يتم العثور على سائق الشاحنة بعد، غير أن المسؤولين اعتبروا أنه من غير المرجح أن يواجه عقوبة ما لأن الأمر يتطلب تقديم شكوى رسمية من النساء أنفسهن.

لطالما كانت بلدة فينتيميليا الساحلية الليغورية نقطة ساخنة على طول طريق المهاجرين حيث يسعى الأشخاص الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الوصول إلى بلدان شمال أوروبا، وأحيانًا للالتحاق بأقاربهم.