بعد قطيعة دامت ثماني سنوات عودة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإيران

بقلم: يورونيوز

يبدو أن السودان وإيران قلبتا صفحة ثماني سنوات من الهجران بتبادلها السفراء البارحة، يوم الأحد. فقد استقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السفير الإيراني حسن شاه حسيني في بورتسودان، في حين حل عبد العزيز حسن صالح ضيفًا دبلوماسيًا لدى طهران.

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في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توافقت الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في وقت ظهرت فيه حاجة الحكومة الموالية للجيش لإيجاد حلفاء في حربها مع قوات الدعم السريع ملحة أكثر من أي وقت مضى.

يوم الأحد، تسلم قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، أوراق اعتماد حسن شاه، سفيرًا ومفوضًا لإيران، في السودان، بعد أكثر من 8 سنوات من القطيعة التامة بين البلدين، كان سببها الهجوم على السفارة السعودية في طهران سنة 2016.

وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين علق على هذه الخطوة بالقول إنها ”إيذان ببدء مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين“.

ومن جهته، عبر السفير الإيراني عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده مؤكدًا أنه سيبذل وسعه من أجل تقوية علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان.

بيان عودة العلاقات الثنائية بين إيران والسودان، نشر عبر منصة "إكس"

وكان الجيش السوداني قد أصدر بيانًا يوم الأربعاء الماضي، نفى فيه صحة الأخبار المتداولة "من بعض المواقع الإخبارية "والوسائط بشأن رفضه رسو حاملة طائرات إيرانية في البحر الأحمر. في حين نقلت وسائل إعلام سودانية ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية بأن إيران زوّدت الجيش السوداني بذخائر.

يذكر أن الحرب في السودان أدت إلى مقتل ما يزيد عن مئة ألف. وقد أشارت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها أن الحرب أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع، بحيث اضطر أكثر من 7.4 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن الأمان. وذكر التقرير أن السودان يواجه حالياً أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم وأكبر أزمة نزوح للأطفال، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين طفل نازح داخل وخارج البلاد. فيما يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريباً في السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.