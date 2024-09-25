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بصاروخ "قادر 1" البالستي حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.. ماذا نعرف عنه؟

صاروخ "قادر"
صاروخ "قادر" حقوق النشر  الإعلام الحربي التابع لحزب الله
حقوق النشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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يومًا بعد آخر يكشف حزب الله عن أنواع جديدة من الصواريخ التي يمتلكها، فلأول مرة منذ بداية الحرب، يعلن حزب الله "أنه استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب" بصاروخ "قادر 1"، وهو صاروخ جديد يدخل الخدمة. فما الذي نعرفه عن "قادر 1"؟

هو صاروخ أرض-أرض باليستي تكني متوسط المدى، يمتلك القدرة على المناورة أثناء التحليق. تم تصنيعه عام 2012. يصنف من فئة صواريخ "سكود" الألمانية، التي أنتجت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويعتبر نسخة مطورة من صاروخ "شهاب 3" الإيراني الصنع. وهو يختلف عن صاروخ "قدر"، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

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يعرف "قادر 1" بأنه صاروخ انزلاقي غير موجه كهربائيًا، ويتميز بقدرة تدميرية تصل إلى 2000 رطل. يمتاز بمدى فعّال يبلغ 190 كيلومتر، مما يجعله مناسبًا للاستخدام ضد السفن والأهداف البرية، حسب بيان نشره حزب الله حول مميزات الصاروخ.

1 صاروخ "قادر"
1 صاروخ "قادر" وكالة تسنيم الإيرانية

أول اختبار

في عام 2012، اختبرت إيران ثلاثة صواريخ باليستية هي "ناصر" و"نور" و"قادر 1" في مناورة بحرية قرب مضيق هرمز استمرت 10 أيام. وقد وصف العميد الإيراني محمود موسوي، بعد التجربة صاروخ "قادر 1" بأنه "صاروخ مزود برادار متكامل فائق الدقة، وتم تحسين مداه ونظامه الذكي المضاد للكشف مقارنة بالأجيال السابقة".

ما هي مواصفات "قادر 1"؟

يبلغ طول صاروخ "قادر 1" 7665 ملم، بينما يزن 2870 كلغ، كما يمتلك القدرة على حمل رأس حربية متفجرة بوزن يصل إلى 500 كيلوغرام.

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