رئيس وزراء باكستان للعالم: ما يجري في غزة "إبادة منهجية للشعب الفلسطيني البريء"

وقال شريف في مستهل خطابه: "أقف اليوم أمامكم لأعبر عن الألم والمعاناة العميقة التي يشعر بها شعب باكستان تجاه محنة أهل غزة، قلوبنا تنزف ونحن نشهد المأساة التي تتكشف في الأرض المقدسة".

اعلان اعلان

وتساءل السياسي الباكستاني بنبرة يشوبها التأثر: "هل يمكننا كبشر أن نبقى صامتين بينما يرقد الأطفال تحت أنقاض منازلهم المدمرة؟ هل يمكننا غض الطرف عن الأمهات وهن يحتضن أجساد أطفالهن الهامدة؟"

وبعد تناوله للقضية الفلسطينية، انتقل شريف للحديث عن النزاع في كشمير، رابطاً بين القضيتين. وقال: "على غرار الشعب الفلسطيني، كافح شعب جامو وكشمير لقرن من الزمان من أجل حريته وحقه في تقرير المصير".

واتهم شريف الهند باتخاذ "خطوات أحادية غير قانونية" في كشمير منذ أغسطس 2019، مشيراً إلى ما وصفه بـ"مشروع استيطاني" يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وختم المتحدث كلمته بتحذير قوي، قائلاً: "دعوني أقول بوضوح تام إن باكستان سترد بحزم على أي عدوان هندي".

يأتي خطاب شريف في سياق تصاعد التوتّر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يثير ردود فعل دبلوماسية، خاصة من الجانبين الإسرائيلي والهندي.