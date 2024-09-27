رئيس وزراء باكستان للعالم: ما يجري في غزة "إبادة منهجية للشعب الفلسطيني البريء"

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يخاطب الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024. (أسوشيتد برس/ريتشارد درو)
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يخاطب الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024. (أسوشيتد برس/ريتشارد درو)
حقوق النشر Richard Drew/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الوضع في غزة بأنه "إبادة منهجية للشعب الفلسطيني البريء" في كلمة قوية ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال شريف في مستهل خطابه: "أقف اليوم أمامكم لأعبر عن الألم والمعاناة العميقة التي يشعر بها شعب باكستان تجاه محنة أهل غزة، قلوبنا تنزف ونحن نشهد المأساة التي تتكشف في الأرض المقدسة".

وتساءل السياسي الباكستاني بنبرة يشوبها التأثر: "هل يمكننا كبشر أن نبقى صامتين بينما يرقد الأطفال تحت أنقاض منازلهم المدمرة؟ هل يمكننا غض الطرف عن الأمهات وهن يحتضن أجساد أطفالهن الهامدة؟"

وبعد تناوله للقضية الفلسطينية، انتقل شريف للحديث عن النزاع في كشمير، رابطاً بين القضيتين. وقال: "على غرار الشعب الفلسطيني، كافح شعب جامو وكشمير لقرن من الزمان من أجل حريته وحقه في تقرير المصير".

واتهم شريف الهند باتخاذ "خطوات أحادية غير قانونية" في كشمير منذ أغسطس 2019، مشيراً إلى ما وصفه بـ"مشروع استيطاني" يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

وختم المتحدث كلمته بتحذير قوي، قائلاً: "دعوني أقول بوضوح تام إن باكستان سترد بحزم على أي عدوان هندي".

Related

يأتي خطاب شريف في سياق تصاعد التوتّر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يثير ردود فعل دبلوماسية، خاصة من الجانبين الإسرائيلي والهندي.

المصادر الإضافية • أب

مواضيع إضافية

قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة نازحين في غزة.. وهجوم ثان بكبسة زر يطال أجهزة اتصال لاسلكي بمدن لبنانية

حرب غزة: 3 "مجازر" جديدة بحق الفلسطينيين.. وإسرائيل تعترف بفشلها في اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

الشرطة تدمر حقول خشخاش الأفيون في باكستان