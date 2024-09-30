الخارجية الإماراتية تستنكر استهداف مقر سفيرها في الخرطوم وتتهم الجيش السوداني بالتصعيد

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وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بـ"الاعتداء الغاشم" الذي استهدف مقر البعثة الإماراتية، متسببا في أضرار جسيمة للمبنى، ودعت الجيش السوداني إلى تحمل كامل المسؤولية عن هذا "العمل الجبان".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعتزم تقديم مذكرات احتجاج إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، معتبرة الهجوم "انتهاكا صارخا" لمبدأ حرمة البعثات الدبلوماسية.

كما شددت على ضرورة حماية المقرات الدبلوماسية وأفراد السفارات وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه "الأعمال الإجرامية"، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والتي تتعارض مع القانون الدولي.

يذكر أن الحكومة السودانية تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، في صراعه ضد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

ودخل السودان في حالة من الفوضى في أبريل/نيسان من العام الماضي عندما انفجرت التوترات المتصاعدة بين الجيش ومجموعة قوات الدعم السريع مما أدّى إلى حرب مفتوحة في البلاد.

وخرج مئات السودانيين في مظاهرات مناهضة للإمارات، مطالبين بطرد سفيرها بعد أن اتهم الفريق ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد البرهان، أبوظبي علنا في نوفمبر الماضي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب ضد الجيش.