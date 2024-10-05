Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مظاهرة حاشدة في عمان تطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل قبيل الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة

صورة رفعت في مسيرة بالعاصمة الأردنية عمان في ذكرى مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة
صورة رفعت في مسيرة بالعاصمة الأردنية عمان في ذكرى مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة حقوق النشر  AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تظاهر الأردنيون في العاصمة عمان يوم الجمعة، حيث تجمع أكثر من 3000 شخص في شوارع المدينة، تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

خلال المظاهرة، رفع المحتجون لافتات تدعم قادة حماس. وعبّر المتظاهرون عن تضامنهم مع لبنان واليمن والعراق، وأطلقوا هتافات ضد السلطة الفلسطينية.

اعلان
اعلان

وقال وائل السقا، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، الذي كان حاضراً في الاحتجاج، بأن هجوم 7 أكتوبر كان "مظفرًا"، مؤكدًا أن إسرائيل "مهزومة".

وأضاف السقا: "تحاول إسرائيل تغطية خسائرها من خلال مهاجمة الضفة الغربية وجنوب لبنان والمدنيين الضعفاء والأطفال بجرائمها".

Related

وطالب المتظاهرون بإلغاء معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين.

وُقعت المعاهدة في عام 1994 بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، وركزت على ضرورة احترام إسرائيل للدور الخاص للأردن في إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، مع التعهد بإعطاء الأولوية لهذا الدور التاريخي في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالمدينة.

قبل أيام، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إصرار المملكة الهاشمية، كما حدث في نيسان الماضي، على إسقاط الصواريخ التي عبرت أجواءها متجهة نحو إسرائيل. وأشاروا إلى أن موقف الأردن القائم على النأي بالنفس، كما ورد في تصريحات المسؤولين، يتعارض مع أفعاله على أرض الواقع.

إذ يبدو أن المملكة ملتزمة، في كل مرة، بالدفاع عن حليفتها، حتى وإن كان ذلك مكلفًا. وهذا الأمر يستفز الشارع الأردني ويثير موجة من السخرية على المنصات الرقمية.

قبل عام تقريباً، أعلنت حركة حماس أن عملية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت في 7 أكتوبر، جاءت رداً على زيادة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مدينة القدس.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

تسمياتٌ تفجر جدلا في فرنسا .. شوارع بواتييه على اسم أحمد ياسين وياسرعرفات وجورج ابراهيم عبد الله !

عائلات وأصدقاء ضحايا هجوم مهرجان نوفا الموسيقي يجتمعون لإحياء الذكرى الأولى في جنوب إسرائيل

مكسيكو سيتي تنتفض نصرةً لغزة والشعب الفلسطيني