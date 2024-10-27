تسمياتٌ تفجر جدلا في فرنسا .. شوارع بواتييه على اسم أحمد ياسين وياسرعرفات وجورج ابراهيم عبد الله !

وضمن الشوارع التي أُعيد تسميتها شارع دي لا ريغراتيري، ودي لا بريفوتيه، ورينيه ديكارت، دي لا تيت نوار. وتشير المحافظة إلى أن "بعضها يقع على بعد أمتار قليلة من الكنيس اليهودي" في بواتييه.

ومن بين الأسماء التي تم استخدامها: اسم أحمد ياسين المؤسس التاريخي لحركة حماس، المناضلة ليلى خالد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جورج إبراهيم عبد الله الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في فرنسا بتهمة اغتيال دبلوماسيين إسرائيليين وأمريكيين عام 1982، وجورج حبش، ونايف حواتمة.

كما أُدرجت أسماء أخرى مثل رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات، والناشطة الأمريكية راشيل كوري، وعابد جواد، وريما حسن، العضوة في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا المتمردة”.

ووفقًا لمحافظة فيين، حظيت المبادرة بدعم من حركة الشباب الشيوعي الفرنسي في المقاطعة. وقد أثارت هذه الخطوة تحت اسم "شوارع المقاومة" جدلاً كبيراً.

من جانبها، نفت حركة الشباب الشيوعي الفرنسي عبر حسابها على فايسبوك ما وُجّه إليها من اتهامات قائلةً: ”إن الحركة لم تؤيد أبداً المجازر التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وهذا العمل ليس استثناءً“.

وأضافت الحركة: ”إننا لن نشارك حماس في أفعالها أو مشروعها السياسي".

ومن دون أن تنسب المبادرة إليها، أشارت حركة الشباب الشيوعي الفرنسي أيضًا إلى أن هذا العمل يتمثل بالواقع في استبدال أسماء الشوارع ”بأسماء مقاومين فلسطينيين، لا سيما بمناسبة المظاهرة الوطنية في لانميزان من أجل إطلاق سراح جورج عبد الله يوم السبت 26 تشرين الأول/ أكتوبر“.