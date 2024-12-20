مأساة تهز كرواتيا: هجوم مروّع في مدرسة ابتدائية بالعاصمة زغرب

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة بأن الهجوم، الذي نفذه شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، أسفر عن وفاة طفل وإصابة سبعة أشخاص آخرين، من بينهم اثنان من البالغين وخمسة أطفال، تم توزيعهم على عدة مستشفيات لتلقي العلاج.

الحادث وقع في حوالي الساعة 9:50 صباحًا، بحسب بيان الشرطة، وقد هاجم الشاب معلمًا وعددًا من الطلاب باستخدام أداة حادة داخل المدرسة. وقد تمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم، وهو الآن تحت مراقبتها، في حين يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ظل حالة الذعر التي اجتاحت المدرسة، أفادت التقارير بأن بعض الأطفال غادروا المدرسة وهم ينتظرون ذويهم، حيث عمت الفوضى وارتبك أولياء الأمور. وأشار شهود عيان إلى أن المشاهد التي شهدها التلاميذ والمعلمون كانت مرعبة بحق.

وسارعت الأجهزة الطبية إلى موقع الحادث، مع وصول ست فرق إسعاف، تلاها وصول مروحية لنقل الضحايا. كما حضر إلى الموقع وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش، ووزير التعليم رادوفان فوكس، وعمدة المنطقة توميسلاف توماشيفيتش، وبدت على وجوههم علامات الذهول والعجز عن وصف المشهد بالكلمات.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش عن شعوره بالصدمة العميقة، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا. وقال في مستهل اجتماع الحكومة: "نشعر بالاشمئزاز والأسى لما حدث، قلوبنا مع عائلات الأطفال المصابين".

وفي ظل تضارب الأنباء حول هوية المهاجم، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يكون طالبًا في المدرسة، وتباينت التقارير حول عمره، اذ أفادت بعض المصادر بأنه يبلغ 15 عامًا.

وتواصل الشرطة تطويق المدرسة بالكامل، مع تقييد الوصول إلى المعلومات حتى الانتهاء من التحقيقات. وحتى الآن، لم يدل العمدة بأي تصريحات حول تفاصيل الحادث، مفضلاً انتظار تقرير الشرطة الرسمي.