Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

في خطوة تاريخية.. فرنسا تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي منذ ربع قرن

نظام الطاقة البخارية لشركة جنرال إلكتريك في بلفور، شرق فرنسا، الخميس 10 فبراير 2022.
نظام الطاقة البخارية لشركة جنرال إلكتريك في بلفور، شرق فرنسا، الخميس 10 فبراير 2022. حقوق النشر  AP Photo/Jean-Francois Badias, Pool
بقلم: Clara Nabaa & يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

بدأت فرنسا تشغيل أول مفاعل نووي جديد منذ 25 عامًا، ليشكل إضافة نوعية إلى شبكة الكهرباء الوطنية، في خطوة طال انتظارها بعد تأخير متكرر، استمرت أكثر من عقد من الزمان. المفاعل الجديد، المعروف باسم "فلامانفيل 3"، يُعد إنجازًا كبيرًا في مسار تطوير الطاقة النووية في البلاد.

صباح السبت، أعلنت شركة كهرباء فرنسا "أي دي أف" عن ربط مفاعل "فلامانفيل 3" بشبكة الكهرباء الوطنية، مشيرة إلى أنه بدأ في إنتاج الطاقة بقدرة تصل إلى 1.6 جيجاوات، ما يكفي لتوفير الكهرباء لأكثر من مليوني منزل.

ويُعد هذا المفاعل، الواقع في منطقة النورماندي، هو الأكبر والأكثر تطورًا ضمن الأسطول النووي الفرنسي المكون من 57 مفاعلًا.

المشروع الذي بدأ قبل أكثر من عقد من الزمان، عانى من التأخير مرة تلو الأخرى، فقد تجاوز الموعد المقرر لإنجازه بـ12 عامًا، وارتفعت تكلفته إلى 13 مليار يورو، أي أربعة أضعاف الميزانية الأصلية التي كانت مخصصة له. ومع ذلك، تصفه "أي دي أف" بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في فرنسا".

يتميز "فلامانفيل 3" بتقنية المفاعلات الأوروبية المضغوطة (EPR)، المصممة بمعايير أمان متقدمة قادرة على مواجهة الحوادث الكبرى أو التخفيف من آثارها. كما يُعد نظيرًا لمفاعلات مشابهة في الصين وفنلندا، مثل مفاعل تايشان الصيني ومفاعل أولكيلوتو الفنلندي.

استراتيجيات مستقبلية

رغم التحديات التي واجهتها صناعة الطاقة النووية في فرنسا، تعتزم البلاد بناء ستة مفاعلات جديدة، وفقًا لخطة الرئيس إيمانويل ماكرون في 2022، التي تهدف إلى تعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق انتقال الطاقة المستدامة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية الفرنسي برونو لومير، يزوران موقع الإنتاج الرئيسي لنظام الطاقة البخارية، شرق فرنسا، الخميس 10 فبراير 2022. Jean-Francois Badias/AP

ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن التمويل والجداول الزمنية لهذه المشاريع الطموحة. وفي السنوات الأخيرة، عانت الصناعة النووية الفرنسية من انخفاض الطلب ورحيل عدد كبير من الكفاءات المتخصصة.

ومع ذلك، تمكنت فرنسا هذا العام من تسجيل صادرات قياسية من الكهرباء، مما يعكس الدور المحوري للطاقة النووية في تعزيز مكانة البلاد كمصدر موثوق للطاقة في أوروبا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

