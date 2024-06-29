إيمانويل ماكرون والكبرياء المجروح.. لماذا يكره الفرنسيون رئيسهم؟

بقلم: Isabelle Repiton

يعتقد المحلل آلان دوهاميل أن قرار حل الجمعية الوطنية لا يفهمه الفرنسيون ويُنظر إليه على أنه عمل نهائي من أعمال الغطرسة، ينتقدونه ويصفونه بالنرجسي والمنفصل عن الواقع

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فمن المؤسف بالفعل أن رأي الفرنسيين في رئيسهم إيمانويل ماكرون قد تدهور أكثر منذ 9 حزيران يونيو. وكان قراره بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى إجراء انتخابات في 30 حزيران يونيو الجاري و7 تموز/يوليو بعيدا عن الإجماع.

وتراجع رأي الناخبين الفرنسيين في إيمانويل ماكرون أكثر فأكثر منذ أن دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا الشهر، حيث انتقده البعض ووصفوه بالنرجسية والانفصال.

يقول آلان دوهامل، وهو صحفي وكاتب مقالات سياسية: "لم يكن الرفض لرئيس الجمهورية بهذا الحجم من قبل". وهو أيضا مؤلف كتاب صدر مؤخرا عن الرئيس الفرنسي.

وقال دوهامل إن قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 30 يونيوحزيران و7 يوليو/تموز "يرمز إلى هذا الرفض ويعززه".

وقد برز رفض الناخبين لماكرون بشكل أكبر من خلال النتيجة المتدنية التي حصل عليها حزب الرئيس "النهضة" في الانتخابات الأوروبية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان Ludovic Marin/AP

فقد حصل الحزب الرئاسي على 14.6% فقط من الأصوات، خلف الأحزاب اليمينية المتطرفة التي حصلت على ما يقرب من 40% من الأصوات، بما في ذلك 31% لحزب التجمع الوطني.

وقد انخفضت نسبة تأييده منذ ذلك الحين، حيث خسر ما بين خمس وسبع نقاط لتصل إلى ما مجموعه 26-28% حسب الاستطلاع.

"من الطبيعي" أن لا يحظى الرئيس الفرنسي بشعبية في فرنسا

من المعتاد أن تفسح الزيادة الكبيرة في الشعبية بعد الانتخابات الرئاسية المجال لخيبة الأمل بين السكان.

وقال دوهامل ليورونيوز: "جميع الرؤساء لم يحظوا بشعبية، حتى [شارل] ديغول".

شهد سلف إيمانويل ماكرون فرانسوا هولاند انخفاض شعبيته إلى أقل من 20% خلال فترة رئاسته.

كما فقد المستشار الألماني أولاف شولتز شعبيته في بلاده حيث بلغت نسبة شعبيته حوالي 27%، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس لصالح يورونيوز في مارس 2024.

ومن بين الناخبين الذين أيدوه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو 2022، انخفض تأييد ماكرون بمقدار 11 نقطة.

"إن عدم فهم قراره بحل الجمعية الوطنية هو الأقوى بين ناخبيه. فقد كان يُنظر إليه على أنه خيانة".

الكراهية الشخصية لماكرون

قال دوهامل إن رفض الفرنسيين لماكرون يتجاوز مسألة وظيفته أو سياسته أو فشل ولايته الثانية، بل له "بُعد شخصي".

كما أن شخصيته تثير غضب الفرنسيين، حيث لم يعد مرشحو حزبه يظهرون وجهه على ملصقات حملاتهم الانتخابية.

وقال كاتب المقال إن خطوة ماكرون بحل البرلمان يُنظر إليها على أنها "رد فعل للكبرياء المجروح، ودرس للشعب الذي صوّت بشكل سيئ".

وتستمر فكرة إعطاء درس للشعب عندما يقول ماكرون إنه من مسؤوليتهم التصويت ضد اليمين واليسار المتطرف في الانتخابات.

وبالنسبة للبعض، فإن ذلك يعزز صورة الزعيم المتسلط والمتغطرس الذي دفع بإصلاحات لا تحظى بشعبية في البرلمان.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون AP Photo

وقد تعرض ماكرون لانتقادات بسبب تجنبه التشاور وابتعاده عن اهتمامات مواطنيه، حيث أشار البعض إلى ماضيه كمصرفي استثماري.

وقد قال الرئيس إنه أراد أن يترك رئيس الوزراء غابرييل أتال يقود الحملة التشريعية، ومع ذلك فإن الرئيس موجود في كل مكان.

وقد وصف الكثيرون قراره بالدعوة إلى الانتخابات بأنه مسعى محفوف بالمخاطر، كما أن تقديمه لها على أنها خيار بين نفسه أو الفوضى يخلق قلقًا بين الناخبين الفرنسيين وأيضًا "العداء والاستياء"، وفقًا لدوهامل.

Le président français Emmanuel Macron lors de son discours à la session d'ouverture de la conférence African Vaccine Manufacturing Accelerator, jeudi 20 juin 2024 à Paris. Dylan Martinez/AP

الزعيم الأكثر شعبية في أوروبا حتى الآن

ومع ذلك، يُنظر إلى إيمانويل ماكرون بشكل إيجابي بين الأوروبيين ويحتل المرتبة الثانية من حيث الشعبية بنسبة 41%، خلف الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنسبة 47%، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس لصالح يورونيوز في مارس 2024 في 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن هذه الشعبية قد تنخفض إذا أدى قراره إلى إضعاف أوروبا من خلال السماح لحكومة يمينية متطرفة بتولي السلطة في باريس.

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وقد وصفت الصحافة الدولية قراره بأنه محفوف بالمخاطر ويشكل خطرا على الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، ربما يكون الفرنسيون هم من يجب أن يلاموا، كما يقول كاتب عمود إيطالي في صحيفة "إيل فوغليو" الليبرالية اليومية.

ويقول إن الفرنسيين يكرهون ماكرون لأنهم "انتخبوا إصلاحيا رغم أنهم يكرهون التغيير".