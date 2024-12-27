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مصادر لـ"أكسيوس": فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس قبل تنصيب ترامب ضئيلة

عائلة وأصدقاء التوأم زيف وغالي بيرمان يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهما من غزة.
عائلة وأصدقاء التوأم زيف وغالي بيرمان يحتشدون بتل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهما من غزة. حقوق النشر  Ohad Zwigenberg.
حقوق النشر Ohad Zwigenberg.
بقلم: Nour Chahine
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كشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مشاركون في المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، لوكالة أكسيوس، عن مخاوفهم من ضعف فرص التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وكان ترامب قد وجه تحذيرا شديد اللهجة لحماس، قائلا: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول 20 يناير، فإن الشرق الأوسط سيدفع ثمنا باهظا". وفي المقابل، وضع الرئيس الحالي جو بايدن التوصل إلى اتفاق في غزة ضمن أولوياته القصوى خلال الأشهر الأخيرة من ولايته.

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ورغم أن تهديد ترامب يحمل نبرة تصعيدية، إلا أن تفاصيل "الثمن الباهظ" الذي يتحدث عنه لم تتضح بعد.

وأفاد مصدر مقرب من فريق ترامب الانتقالي بأن الرئيس المنتخب لم يضع خطة واضحة للتعامل مع الموقف في حال تجاوز الموعد النهائي.

ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إخفاق المحادثات قد يدفع الإدارة الجديدة لدعم سياسات أكثر تشدداً تجاه غزة، مثل تقليص المساعدات الإنسانية، وهي إجراءات سبق أن عارضتها إدارة بايدن.

من جهة أخرى، يبدو أن محمد السنوار، القائد العسكري الأعلى لحماس في غزة وشقيق يحيى السنوار الذي اغتيل مؤخراً، غير متأثر بتهديدات ترامب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ومع ذلك، أكد مصدر أمريكي مطلع على المفاوضات للموقع نفسه، أن هناك فرصة قائمة للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأشار المسؤولون إلى أن أي تأخير في المفاوضات إلى ما بعد 20 يناير، بالتزامن مع انتقال السلطة إلى ترامب، قد يؤدي إلى تراجع كبير في المحادثات، وربما يمتد التأخير لعدة أشهر. وقد يكلف ذلك أرواح المزيد من الرهائن.

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ولا يزال 100 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، من بينهم سبعة أمريكيين. ويعتقد أن ما يقرب من نصف الرهائن ما زالوا على قيد الحياة، وفقا للمخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك ثلاثة أمريكيين.

وعاد المفاوضون الإسرائيليون من الدوحة هذا الأسبوع بعد ثمانية أيام من محادثات مكثفة برعاية قطر ومصر، دون تحقيق أي تقدم ملموس.

كما عاد كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى واشنطن، بعد أن أمضيا عدة أيام في الدوحة الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، تبادلت إسرائيل وحماس يوم الأربعاء الاتهامات بشأن المسؤولية عن الجمود في المفاوضات، مما يعكس تعقيدات الوضع واستمرار التوتر بين الجانبين.

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