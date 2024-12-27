اليمن: استئناف حركة الملاحة في مطار صنعاء رغم الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي

اعلان

وأفاد يحيى السياني، نائب وزير النقل في حكومة الحوثيين، خلال مؤتمر صحفي: "نستأنف اليوم الجمعة رحلاتنا في مطار صنعاء في موعدها المحدد، وفقاً للجدول، ستقلع الرحلات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بعد الضربات التي شنها العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً أمس في الساعة الرابعة مساءً."

من جانبه، أكد خالد الشيف، مدير عام مطار صنعاء الدولي، جاهزية المطار للتعامل مع مختلف الظروف قائلاً: "نؤكد وجود بدائل لدى إدارة المطار وخطة لأسوأ الاحتمالات، سواء على مستوى المعدات أو مبنى المغادرة، اذ هناك بدائل لتشغيل الرحلات والحفاظ على الجاهزية التشغيلية للمطار. ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المطار، ونحن مستعدون على مدار الساعة لتشغيله وإصلاح الأضرار وإيجاد البدائل."

زجاج محطم في مطار صنعاء الدولي عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على اليمن يوم الخميس، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 Osamah Abdulrahman/2024 AP

تحذيرات نتنياهو

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أنه هاجم بنية تحتية يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران في مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة والصليف ورأس قنطب، إضافة إلى محطات للطاقة، مدعياً أنها تُستخدم لتهريب أسلحة إيرانية.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحوثيين سيتعلمون ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وآخرون". وأظهرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون سقوط قتلى وأضراراً في النوافذ والأسقف، إضافة إلى آثار دماء على الأرض وعلى مركبة.

وكان الحوثيون قد استهدفوا الملاحة في ممر البحر الأحمر، معلنين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصيب 16 شخصاً عندما أصاب صاروخ حوثي ملعباً في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، في حين تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى.