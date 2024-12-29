غزة: مقتل سبعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى الوفاء ورضيع خامس يفارق الحياة بسبب البرد

ولم يقتصر الاستهداف على مستشفى الوفاء، إذ تعرض المستشفى الأهلي العربي المعمداني في المدينة اليوم لقصف مدفعي، مما ألحق أضرارًا جسيمة وأدى إلى إصابات بين العاملين والمرضى.

وفي تصعيد إضافي، اقتحم الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وأخرجه عن الخدمة بعد إحراقه بالكامل. احتجزت القوات أكثر من 350 شخصًا كانوا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 مريضًا وجريحًا مع مرافقيهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، الذي نُقل إلى مركز تحقيق، حيث تعرض للتعذيب والإهانة، وفق ما أفاد به المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور منير البرش.

ووفقًا لشهود عيان، أجبرت القوات العاملين والمرضى على الخروج في طقس شديد البرودة، حيث تعرضوا لمعاملة مهينة وأجبرتهم على خلع ملابسهم. كما أشارت تقارير إلى استهداف مستشفى كمال عدوان عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ضمن حملة واسعة تشنها القوات الإسرائيلية في شمال غزة، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

الإمام إسلام أبو سعيد يشيع جثمان جمعة البطران (20 يوما) الذي توفي بسبب البرد غزة، الأحد 29/12/2019. Abdel Kareem Hana/ AP

وفاة رضيع خامس بسبب البرد في غزة

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن وفاة خامس طفل بسبب البرد الشديد ونقص وسائل التدفئة، في ظل الظروف القاسية التي يعيشها آلاف من الفلسطينيين النازحين. تأتي هذه المأساة في خضم فصل شتاء قاسٍ يعصف بالمنطقة، حيث يواجه مئات الآلاف منهم أوضاعًا إنسانية متدهورة نتيجة الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 15 شهرًا.

جمعة البطران، الرضيع البالغ من العمر 20 يومًا، فارق الحياة صباح الأحد في خيمته بمدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب ما أفاد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عبر تغريدة على منصة "إكس". وأوضح البرش أن الطفل توفي جراء انخفاض شديد في درجة حرارة جسمه داخل الخيمة التي تفتقر لوسائل التدفئة الأساسية.

وقال والد الطفل، يحيى البطران، إنه استيقظ ليجد رأس طفله "باردًا كالثلج". وأضاف أن شقيقه التوأم، علي، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى، حيث يتلقى العلاج.