هل فعلتها بكين؟ وزارة الخزانة الأمريكية تقرّ بتعرضها لهجوم الكتروني ضخم وسرقة وثائق تخصها

ورغم أن السلطات لم تقدم تفاصيل عن عدد محطات العمل التي تم اختراقها أو طبيعة الوثائق المسروقة، إلا وزارة الخزانة أكدت في رسالة إلى الكونغرس أن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات عميقة عن الوزارة وأنظمتها.

اعلان اعلان

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمها، أكدت الوزارة أنها "تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تستهدف أنظمتها والبيانات التي تحتفظ بها"، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد طبيعة الاختراق والخسائر المترتبة عليه بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، بالإضافة إلى شركاء آخرين من القطاع الخاص.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن تعرضها لحملة "سولت تايفون" عقب تلقيها معلومات تفيد باختراق أجهزة الاتصالات الخاصة بها من قبل الصين. وأتاحت تلك الحملة لبكين الوصول إلى الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية لعدد غير معلوم من الأمريكيين. وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، تأثرت تسع شركات على الأقل في واشنطن بهذه الحملة.