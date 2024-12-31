Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
هل فعلتها بكين؟ وزارة الخزانة الأمريكية تقرّ بتعرضها لهجوم الكتروني ضخم وسرقة وثائق تخصها

الأعلام الأمريكية معروضة مع الأعلام الصينية فوق عربة ثلاثية العجلات في 16 سبتمبر 2018 في بكين. حقوق النشر  Andy Wong/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن قراصنة صينيين تمكنوا من سرقة وثائق من وزارة الخزانة في هجوم إلكتروني كبير فجر اليوم الثلاثاء.

ورغم أن السلطات لم تقدم تفاصيل عن عدد محطات العمل التي تم اختراقها أو طبيعة الوثائق المسروقة، إلا وزارة الخزانة أكدت في رسالة إلى الكونغرس أن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات عميقة عن الوزارة وأنظمتها.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمها، أكدت الوزارة أنها "تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تستهدف أنظمتها والبيانات التي تحتفظ بها"، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد طبيعة الاختراق والخسائر المترتبة عليه بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، بالإضافة إلى شركاء آخرين من القطاع الخاص.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن تعرضها لحملة "سولت تايفون" عقب تلقيها معلومات تفيد باختراق أجهزة الاتصالات الخاصة بها من قبل الصين. وأتاحت تلك الحملة لبكين الوصول إلى الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية لعدد غير معلوم من الأمريكيين. وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، تأثرت تسع شركات على الأقل في واشنطن بهذه الحملة.

المصادر الإضافية • Malek Fouda

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

