Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
بعد 22 عامًا في سجن غوانتانامو.. أمريكا تسلّم رضا اليزيدي إلى تونس

بلاغ معلق على سياج من الأسلاك الشائكة في معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، كوبا، الأربعاء، 21 يناير 2009.
بلاغ معلق على سياج من الأسلاك الشائكة في معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، كوبا، الأربعاء، 21 يناير 2009. حقوق النشر  Brennan Linsley/AP2009
حقوق النشر Brennan Linsley/AP2009
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إعادة المعتقل في غوانتانامو، رضا بن صالح اليزيدي، إلى وطنه تونس، في خطوة تقلل عدد المعتقلين في المنشأة العسكرية الأمريكية في كوبا إلى 26 معتقلاً.

وصل اليزيدي إلى سجن غوانتاناموفي 11 يناير/كانون الثاني 2002، وكان من دون تهم طوال فترة احتجازه. وأكد البنتاغون في بيان صحفي أن اليزيدي تم تسليمه إلى السلطات التونسية.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن قد أبلغ الكونغرس في 31 يناير 2024 عن نية الإدارة دعم إعادة اليزيدي إلى تونس، مضيفًا أنه تم التنسيق مع السلطات التونسية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنقل المعتقل بشكل مسؤول.

يأتي هذا النقل بعد أيام من إعلان البنتاغون عن إعادة ثلاثة معتقلين آخرين، في إطار جهود إدارة بايدن لتقليص عدد المحتجزين في المنشأة، وقد شملت عمليات النقل الأخيرة الماليزيين محمد فاريك بن أمين ومحمد نذير بن ليب، الذين تم نقلهما لقضاء ما تبقى من حكم مدته خمس سنوات بعد إصدار محكمة في يونيو/حزيران الماضي حكمًا ضدهما، إضافة إلى نقل محمد عبد الملك باجابو إلى كينيا.

Related

وقال البنتاغون في بيان حول إعادة باجابو في وقت سابق من هذا الشهر: "تُقدّر الولايات المتحدة الدعم المستمر لجهودها الرامية إلى عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليل عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة غوانتانامو".

فيما لا يزال سبعة معتقلين آخرين قيد النظر أمام اللجان العسكرية، التي تقوم مقام القضاء وتتولّى محاكمة المعتقلين، وقد تمت إدانة اثنين منهم وحُكم عليهما بالسجن.

مواضيع إضافية

وسائل إعلام محلية: احتجاز موظفين كرهائن في سجن آرل الفرنسي

"إف بي آي" ينشر فيديو للمشتبه به في زرع القنبلة قرب مكاتب اللجنة الديمقراطية ليلة هجوم الكابيتول

دول لا تحتفل برأس السنة الليلة! تعرف عليها