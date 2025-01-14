Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

كيت ميدلتون ورحلتها مع السرطان.. أول زيارة علنية لها إلى المستشفى الذي عالجها

أميرة ويلز تزور مستشفى رويال مارسدن وتشكُر الفرق الطبية على دعمها خلال علاج السرطان
أميرة ويلز تزور مستشفى رويال مارسدن وتشكُر الفرق الطبية على دعمها خلال علاج السرطان حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

زارت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، مستشفى رويال مارسدن في لندن يوم الثلاثاء، وهو المركز الذي تلقت فيه علاجها من السرطان، حيث عبرت عن امتنانها للفرق الطبية التي ساعدتها ودعمت المرضى الذين يتلقون العلاج حاليًا.

قامت أميرة ويلز، المعروفة باسم كيت، بهذه الزيارة الفردية للمستشفى الذي يعد من المراكز الرائدة عالميًا في علاج السرطان، ويشتهر بأبحاثه المتطورة. ولم يتم الإعلان مسبقًا عن تلقيها العلاج في هذا المركز.

اعلان
اعلان

وقالت كيت بعد وصولها إلى المدخل الرئيسي للمستشفى: "كنت أفكر فقط، عندما دخلت من المدخل الرئيسي هنا، بعد العديد من الزيارات السرية، في الواقع، كان الأمر لطيفًا جدًا".

وأشار مكتبها في قصر كينسينغتون إلى أنها ستواصل العودة تدريجيًا إلى الأنشطة العامة. وأوضح القصر أن الزيارة تعكس "رحلتها الشخصية مع السرطان".

Related

تأثرت العائلة المالكة العام الماضي بمشاكل صحية، بدءًا من إعلان في يناير 2024 عن تلقي الملك تشارلز علاجًا من تضخم البروستاتا، وقيام كيت بإجراء عملية جراحية في البطن.

وفي فبراير، أعلن قصر باكنغهام عن تلقي تشارلز علاجًا لسرطان من نوع غير معلن، وبعد ستة أسابيع، كشفت كيت عن تلقيها العلاج من السرطان، مما أنهى التكهنات المستمرة حول حالتها التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ إجرائها العملية الجراحية.

يذكر أن الأميرة قد أعلنت في سبتمبر أنها أكملت جلسات العلاج الكيميائي.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

هونغ كونغ: دواء جديد يُتناول عبر الفم يمنح الأمل لمرضى اللوكيميا

من السكري والعقم إلى السرطان.. تعرف على أبرز الاكتشافات الطبية لسنة 2024

"ترهيب للمحامين".. ملاحقة محامي ناشطي "فلسطين أكشن" تثير جدلاً قانونيًا واسعًا في بريطانيا