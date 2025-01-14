كيت ميدلتون ورحلتها مع السرطان.. أول زيارة علنية لها إلى المستشفى الذي عالجها

قامت أميرة ويلز، المعروفة باسم كيت، بهذه الزيارة الفردية للمستشفى الذي يعد من المراكز الرائدة عالميًا في علاج السرطان، ويشتهر بأبحاثه المتطورة. ولم يتم الإعلان مسبقًا عن تلقيها العلاج في هذا المركز.

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وقالت كيت بعد وصولها إلى المدخل الرئيسي للمستشفى: "كنت أفكر فقط، عندما دخلت من المدخل الرئيسي هنا، بعد العديد من الزيارات السرية، في الواقع، كان الأمر لطيفًا جدًا".

وأشار مكتبها في قصر كينسينغتون إلى أنها ستواصل العودة تدريجيًا إلى الأنشطة العامة. وأوضح القصر أن الزيارة تعكس "رحلتها الشخصية مع السرطان".

تأثرت العائلة المالكة العام الماضي بمشاكل صحية، بدءًا من إعلان في يناير 2024 عن تلقي الملك تشارلز علاجًا من تضخم البروستاتا، وقيام كيت بإجراء عملية جراحية في البطن.

وفي فبراير، أعلن قصر باكنغهام عن تلقي تشارلز علاجًا لسرطان من نوع غير معلن، وبعد ستة أسابيع، كشفت كيت عن تلقيها العلاج من السرطان، مما أنهى التكهنات المستمرة حول حالتها التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ إجرائها العملية الجراحية.

يذكر أن الأميرة قد أعلنت في سبتمبر أنها أكملت جلسات العلاج الكيميائي.