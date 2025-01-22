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مشاهد مرعبة لحجم الدمار بحرائق ألتادينا: آلاف المنازل أصبحت أثرا بعد عين وخسائر بمليارات الدولارات

منزل وحيد يقف بين المساكن التي دمرها حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025.
منزل وحيد يقف بين المساكن التي دمرها حريق إيتون في ألتادينا، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025. حقوق النشر  Noah Berger/AP
حقوق النشر Noah Berger/AP
بقلم: Nour Chahine
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بعد أسابيع من الحرائق المدمرة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس، تظهر صور طائرات الدرون الدمار الكبير الذي خلفه حريق إيتون في حي ألتادينا. فقد دُمرت العديد من المنازل والممتلكات، مع استمرار جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي أثّر على حياة سكان المنطقة بشكل كبير.

وأظهرت الصور الجوية في 21 يناير/ كانون الثاني 2025 مشهدًا قاسيًا لحرائق ألتادينا، حيث تحولت الأراضي إلى رماد بعد معركة شرسة مع النيران. ورغم احتواء جزء كبير من حريق إيتون، إلا أن الدمار كان واسعًا. المناطق المتضررة شهدت تدمير العديد من المنازل، فيما استمر الحريق في تهديد الأحياء المجاورة.

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وقد دفعت العواصف الهوائية التي اجتاحت المنطقة سرعة الرياح إلى 96 كيلومترًا في الساعة، مما أدى إلى زيادة تفاقم الحرائق في ألتادينا وبلدات أخرى. ورغم أن الرياح خفت قليلاً بعد ظهر الثلاثاء، إلا أن التحذيرات من خطر الحريق استمرت حتى مساء الخميس، مع التوقعات بأن الرياح ستعود لتزيد من التهديد.

حطام المنازل الذي سببته الحرائق
حطام المنازل الذي سببته الحرائق Noah Berger/AP

والحريق الذي بدأ في السابع من يناير/ كانون الثاني قد أودى بحياة 28 شخصًا ودمر أكثر من 14,000 منزل. وبينما تستمر فرق الإطفاء في مكافحة النيران في مناطق مثل باليسادس وإيتون، وصلت نسبة السيطرة على حريق باليسادس إلى 61% بينما وصلت نسبة السيطرة على حريق إيتون إلى 87%.

كما تسببت الظروف القاسية التي تشمل انخفاض الرطوبة والنباتات الجافة والرياح القوية من الصعب السيطرة على الحرائق مما يهدد حياة السكان والممتلكات في كاليفورنيا بشكل مستمر.

المنازل تحولت إلى ركام
المنازل تحولت إلى ركام Noah Berger/AP

وما زالت فرق الإطفاء تكافح في محاولة للسيطرة التامة على الحرائق، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

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