حديقةٌ أم جحرُ أفاعٍ؟ أسترالي يعثر على 100 ثعبان سام في فناء منزله

بقلم: يورونيوز

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كان ديفيد شتاين قد لاحظ وجود بعض الثعابين التي تتسلل بين أكوام النشارة في منزله بضاحية هورسلي بارك، في المنطقة الغربية لسيدني، ما دفعه إلى الاتصال بشركة "ريبتايل ريلوكيشن سيدني" المختصة بمكافحة الزواحف.

عملية إنقاذ غير مسبوقة

وصل أحد أعضاء فريق اصطياد الثعابين ديلان كوبر في اليوم نفسه، ليكتشف ما لم يكن في الحسبان، إذ انتهى به المطاف ليجد نفسه بمواجهة نحو 100 ثعبان من الثعابين السوداء السامة ذات البطن الأحمر، معظمها حديث الولادة أو في مرحلة الحمل.

وعلّق شتاين على هذا المشهد قائلاً: "إن مجرد رؤية هذا العدد في مكان واحد يصيبك بالقشعريرة".

من جانبه، أوضح كوري كيريوارو، مالك الشركة، أن أنثييْن من الثعابين البالغة وضعتا ما مجموعه 29 ثعبانًا صغيرًا داخل كيس الإنقاذ بينما كان كوبر لا يزال يواصل البحث للعثور على المزيد. وبلغت الحصيلة النهائية خمسة ثعابين بالغة و97 صغيرة.

ثعبان أسود ذو بطن حمراء وهو يزحف خارج كومة نشارة، أثناء عملية إنقاذ أسفرت عن القبض على نحو 100 ثعبان في فناء أحد المنازل بضواحي سيدني، في 31 يناير 2025. Cory Kerewaro

وصف كيريوارو هذه الحادثة بأنها فريدة من نوعها، مؤكداً أنها الأكبر من نوعها في تاريخ العمليات التي من هذا النوع. وأشار إلى أن أكبر واقعة سابقة مسجّلة تضمنت إزالة 30 ثعبانًا غير سام، وهو عدد ضئيل مقارنة بما تم العثور عليه في منزل شتاين.

أما سكوت إيبر، الخبير في الزواحف الأسترالية ومؤلف العديد من الكتب حول الثعابين، فقد أوضح أن الثعابين السوداء ذات البطن الأحمر الحامل قد تلجأ إلى التجمع في أماكن معينة بحثا عن الأمان. كما رجّح أن الطقس الحار شكل غيرمعتاد في سيدني هو أحد العوامل التي ساهمت في ولادة هذا العدد الكبير من الثعابين في وقت قصير.

ووصف إيبر الحادثة بأنها "نادرة للغاية"، مؤكدًا أنها تظل حالة معزولة لم تُعرف من قبل.

إطلاق الثعابين وتحذيرات من تكرار الحادثة

بعد انتهاء عملية الإنقاذ، حصل كيريوارو على تصريح رسمي من السلطات الحكومية يوم الخميس لنقل الثعابين التي تم جمعها إلى إحدى الحدائق الوطنية، بعيداً عن المناطق السكنية، بهدف تقليل أي تواصل مع البشر في المستقبل.

وأضاف: "سيتم إطلاق 100 ثعبان في أعماق الأدغال بموقع غير مُعلن لضمان بقائها بعيدًا عن المناطق المأهولة".

وحذر الخبراء شتاين من احتمال عودة الثعابين إلى كومة النشارة في نفس الفترة من العام المقبل، باعتبارها بيئة مناسبة للولادة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار سريع بإزالتها. وما أن سمع المسكين هذا الكلام، قال: "في غضون اليومين المقبلين، ستختفي كومة النشارة الضخمة هذه بالكامل من الفناء".