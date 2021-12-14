الشرطة البريطانية تبحث عن 15 ثعبانا مسروقا من نوع الأصلة الملكية

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية سرقهم لص خلال عملية سطو في وسط إنجلترا. وكان اللص قد اقتحم مزرعة بالقرب من رجبي في وركشير وفتش عن ما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب عبر مقبرة.

قالت شرطة وركشير "اقتحم مجرم الضيعة وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.

عادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط أفريقيا وغربها ويصل طولها إلى 1.2 متر.