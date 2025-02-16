نتنياهو: أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُفرج عن الرهائن ونزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على يد جيش لبنان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد نتنياهو أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتحقيق جميع أهدافها العسكرية في غزة.

وأضاف أن النقاشات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رؤية حل الوضع في غزة أصبحت "تتحول إلى واقع ملموس"، مشيرًا إلى أنهما يعملان معًا في تنسيق تام لتطبيق الاستراتيجيات العسكرية والسياسية.

من جانبه، أكد روبيو دعم بلاده الكامل لأهداف إسرائيل في مواجهة حماس، مشيراً أن استمرار وجود الحركة كقوة عسكرية أو سياسية يجعل الوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين مستحيلًا.

وذكر روبيو أن: "حماس يجب أن تُقضى عليها. لا يمكن السماح لها بالاستمرار كقوة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضران مؤتمرًا صحفيًا في القدس، إسرائيل، الأحد، 16 فبراير/شباط 2025 AP

سوريا ولبنان

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح نتنياهو أن إسرائيل قد نفذت مئات الضربات الجوية لمنع إيران من إقامة "جبهة إرهابية" ضدها، موضحاً أنه لن يُسمح لأي جهة "معادية" باستخدام الأراضي السورية كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل.

وتابع بالقول: "أي جهة تعتقد أن بإمكانها استخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضدنا، فهي مخطئة تمامًا. سنعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان أمن حدودنا الشمالية".

وفي هذا السياق، أكد روبيو أن انهيار نظام الأسد في سوريا يُعتبر تطورًا مهمًا، لكن واشنطن لن تسمح بأن يحل مكانه قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

أما في لبنان، فقد شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وأن بلاده تفضل أن يتولى الجيش اللبناني هذه المهمة. ومع ذلك، ذكر أن إسرائيل لن تتردد في التحرك العسكري إذا استدعى الأمر لحماية أمنها من تهديدات الحزب.

نتنياهو والجنائية الدولية.. إشادة بعقوبات ترامب

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، هاجم نتنياهو المحكمة واتهمها بتوجيه اتهامات باطلة ضد إسرائيل. وأضاف: "هذه المحكمة لا تملك أي سلطة علينا، تمامًا كما هو الحال مع الولايات المتحدة. لن نقبل بأي قرارات تصدر عنها".

وأشاد بموقف إدارة ترامب في فرض عقوبات على المحكمة، مضيفًا أنه ناقش مع روبيو وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة ما وصفه بـ "حرب القانون" التي تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة.

"إيران تزعزع الشرق الأوسط"

في حديثه عن إيران، وصف روبيو إيران بأنها "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، لأن ذلك سيجعلها محصنة ضد أي ضغوط دولية.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على منع إيران من التسلح نوويًا عبر كافة الوسائل المتاحة.

وتتواصل زيارة روبيو إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيزور الإمارات والسعودية في إطار السعي الأميركي لإقناع الرياض بالانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل.

لكن الجولة لن تشمل مصر والأردن رغم كونهما من الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة، في حين أن قطر ستُستثنى من الزيارة نظرًا لدورها في الوساطة مع حماس خلال الهدنة الحالية.