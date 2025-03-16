ويتكوف يهدّد حماس: استخلصوا العبر مما فعلناه بالحوثيين أمس واتّخذوا قرارًا أكثر عقلانية

اعلان

وخلال مقابلة مع شبكة CNN، حذر الحركة من عواقب رفضها المقترح الأمريكي الجديد الذي قدمه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام حماس، لكنها "تتلاشى بسرعة".

وأضاف: "أدعو حماس إلى استخلاص العبر مما فعلناه بالحوثيين أمس واتخاذ قرار أكثر عقلانية".

وأشار إلى أنه قضى سبع ساعات ونصف في اجتماع مع المفاوضين في الدوحة يوم الأربعاء، تم خلاله التوصل إلى اقتراح يشمل للمرة الأولى إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين أحياء، من بينهم ألكسندر، مقابل "عدد كبير" من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو ما وصفه بأنه "سيكون أمرًا رائعًا للعائلات الفلسطينية".

رهائن إسرائيليون يقفون على خشبة المسرح قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في النصيرات، وسط قطاع غزة، السبت 22 فبراير/شباط 2025. Abdel Kareem Hana/AP

وكانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الجمعة، عن تسلّم وفدها القيادي مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، مؤكدة أنها تعاملت معه "بمسؤولية وإيجابية"، وقدمت ردها عليه، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر وجثامين أربعة آخرين يحملون جنسية مزدوجة.

وجددت الحركة، في بيانها، تأكيد استعدادها الكامل للشروع في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ كافة تعهداتها دون استثناء.

غير أن إسرائيل سارعت إلى اتهام الحركة بالتعنّت، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بينما قبلت إسرائيل مقترح الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف، تتمسك حماس برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة"، متهمًا الحركة بمواصلة "التلاعب والحرب النفسية".

وكان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وإريك تريجر، كبير مديري مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط، قد قدما اقتراحًا جديدًا في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح.

وتضمن المقترح الإفراج عن الرهائن الأحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى تمديد الهدنة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

لكن الحركة اتهمت إسرائيل بالسعي للتحايل على بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت إلى الشروع في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي جرى بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر، وبدأ تنفيذه في 19 كانون الثاني/ يناير.