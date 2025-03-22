استجواب رئيس بلدية إسطنبول المحتجز لليوم الثاني على التوالي مع اشتداد الاحتجاجات

متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرة ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إسطنبول، تركيا، الجمعة، 21 مارس/آذار 2025. حقوق النشر  Emrah Gurel/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: David O'Sullivan مع أب
وقد جاء اعتقال أكرم إمام أوغلو قبل أيام فقط من الموعد المتوقع لترشيحه كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو السبت أمام الشرطة لاستجوابه بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد يوم من استجوابه بشأن مزاعم فساد.

وأثار اعتقاله في وقت سابق من هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء تركيا، حيث اعتبر العديد من المتظاهرين اعتقاله محاولة ذات دوافع سياسية لإقصاء منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إنه تم اعتقال 343 مشتبهاً به في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ليلة الجمعة، مضيفاً "لن يكون هناك أي تسامح مع أولئك الذين يسعون إلى انتهاك نظام المجتمع وتهديد سلام الشعب وأمنه والسعي إلى الفوضى والاستفزاز".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة استجوبت إمام أوغلو لنحو خمس ساعات في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور. وكان قد تم استجوابه يوم الجمعة لمدة أربع ساعات على خلفية اتهامات بالفساد.

وقبل نقله إلى قاعة المحكمة، أغلقت السلطات المحلية الطرقات القريبة ووسط تعزيزات كبيرة من رجال الشرطة حول المنطقة.

ويحظى إمام أوغلو بشعبية كبيرة ويُنظر إليه كمنافس رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد تم اعتقاله الأربعاء بعد مداهمة مقر إقامته فجراً على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم مالية وعلاقاته بمسلحين أكراد.

وخلال الاستجواب، أنكر رئيس البلدية المعارض جميع التهم الموجهة إليه.

وينظر الكثيرون إلى عملية الاعتقال على أنها محاولة ذات دوافع سياسية لإزاحة شخصية معارضة تتمتع بشعبية كبيرة وهو منافس رئيسي لأردوغان في السباق الرئاسي المقبل، المقرر عام 2028.

وقد أثار اعتقاله احتجاجات ما فتئت حدتها تتزايد باطراد.

ضابط شرطة يركل شعلة ضوئية ألقاها متظاهرون خلال اشتباكات في مسيرة ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، الجمعة 21 مارس/آذار 202 أب

وكانت الشرطة في إسطنبول قد استخدمت مساء الجمعة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لصد مئات المتظاهرين الذين حاولوا اختراق حاجز أمام القناة التاريخية للمدينة بينما كانوا يقذفون الضباط بالشهب والحجارة وأشياء أخرى.

ويرفض المسؤولون الحكوميون اتهامات تسييس الإجراءات القانونية بحق شخصيات المعارضة، ويصرون على أن القضاء التركي يعمل بشكل مستقل.

