إيطاليا تستهل محاكمة أنطونيلو لوفاتو الذي ترك عاملًا هنديا لديه ينزف حتى الموت

متظاهرون من الجالية الهندية في إيطاليا في لاتينا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب روما، السبت 22 يونيو/حزيران 2024، مطالبين بالعدالة لساتنام سينغ
متظاهرون من الجالية الهندية في إيطاليا في لاتينا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب روما، السبت 22 يونيو/حزيران 2024، مطالبين بالعدالة لساتنام سينغ حقوق النشر  Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
حقوق النشر Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
استهلّت المحكمة الإيطالية، الثلاثاء، جلساتها في التحقيق بقضية ساتنام سينغ، العامل الهندي الذي تركه صاحب المزرعة التي كان يعمل فيها لينزف حتى الموت بعد تعرضه لإصابة عمل خطيرة.

اعلان

ويتهم الادعاء العام أنطونيلو لوفاتو بالتورط في مقتل سينغ، البالغ من العمر 31 عامًا، جراء إهمال يده المصابة في المزرعة. وقد تحولت قصة الأخير المأساوية إلى قضية رأي عام في إيطاليا.

سانتام، الذي لم يكن يحمل وثائق شرعية، فقد ذراعه أثناء تعامله مع آلة تغليف بلاستيكية يجرها جرار، ما أدى أيضًا إلى سحق أطرافه السفلية أيضاً. وبدلاً من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قام صاحب المزرعة بتركه على حافة الطريق ليغرق في دمائه حتى الموت.

وقد أثار مقتله ضجة واسعة في الأوساط المحلية، حيث قوبل باحتجاجات من النقابات والمزارعين الأجانب الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل وإنهاء نظام "الكابورالاتو"، الذي يُتهم باستغلال المهاجرين غير الشرعيين في البلاد للعمل بأجور زهيدة في القطاع الزراعي.

ويوم الثلاثاء، نظمت النقابة الرئيسية في إيطاليا "CGIL" وقفة احتجاجية خارج المحكمة الواقعة في لاتينا جنوب روما، حاملين لافتة كبيرة كُتب عليها: "أوقفوا الكابورالاتو".

وكان لافتًا تواجد أعضاء من طائفة السيخ، إحدى أقدم الديانات الهندية التوحيدية، بين المتظاهرين، حيث رفعوا لافتات كُتب عليها: "كفى استغلالًا".

يُذكر أن الجالية الهندية في إيطاليا شهدت نموًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث شكلت بحلول عام 2023 حوالي 3.25% من إجمالي الرعايا الأجانب.

