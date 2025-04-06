Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

في أول ظهور علني منذ خروجه من المستشفى: البابا فرنسيس يشارك في قداس خاص للمرضى على كرسي متحرك

البابا فرانسيس وهو على كرسي متحرك يتحدث إلى المؤمنين في نهاية قداس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025
البابا فرانسيس وهو على كرسي متحرك يتحدث إلى المؤمنين في نهاية قداس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

عاد البابا فرنسيس إلى الظهور العلني في ساحة القديس بطرس يوم الأحد، بعد فترة علاج استمرت أسبوعين بمستشفى جيميلي في روما.

اعلان

جاء هذا الظهور خلال قداس يوبيل خاص للمصابين والعاملين في المجال الصحي، حيث دخل البابا الساحة على كرسي متحرك وسط تصفيق حار من الحضور.

وعند وصوله إلى مقدمة المذبح، ألقى البابا كلمة قصيرة قائلاً: "صباح أحد سعيد للجميع"، ثم تأكد من عمل الميكروفون قبل أن يضيف: "شكرًا جزيلًا". وقد لوحظ تحسن كبير في صوت البابا مقارنة مع ظهوره الأول بعد مغادرته المستشفى، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، وهو ما أكده الفاتيكان في بيان رسمي.

وكان الحبر الأعظم قد خضع لعلاج مكثف في المستشفى لمدة خمسة أسابيع إثر إصابته بالتهاب رئوي خطير. ورغم توصية الأطباء بفترة راحة طبية تمتد لشهرين، استمر في العلاج الطبيعي والتنفسي.

البابا فرانسيس وهو على كرسي متحرك يتحدث في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025
البابا فرانسيس وهو على كرسي متحرك يتحدث في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025 AP
Related

وبهذا الظهور، أعرب أحد المؤمنين الذين جاءوا من روما عن تأثره قائلاً: "مليء بالفرح والسلام. صلينا من أجله وعندما خرج أعطى رسالة أمل. رسالته كانت واضحة: الاستمرار في الحياة، وأن السلام والحب قادران على شفاء كل شيء".

وخلال القداس، تحدث البابا عن تجربته مع المرض، مشيرًا إلى شعوره بالضعف والحاجة إلى الدعم. وأضاف: "في هذه اللحظة من حياتي، أشارك الكثير: تجربة المرض، الشعور بالضعف، والاعتماد على الآخرين في العديد من الأمور".

البابا فرنسيس يصل على كرسي متحرك في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025
البابا فرنسيس يصل على كرسي متحرك في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، الأحد، 6 أبريل/نيسان 2025 AP

وقد تلقى الحبر الأعظم سر المصالحة في كاتدرائية القديس بطرس، ثم شارك في صلاة جماعية مع المحتشدين، ليختتم ظهوره بمروره عبر الباب المقدس.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

"كان بابا الإنسانية"... الأرجنتين تودع البابا فرنسيس

ترامب يلتقي نتنياهو ويعلن عن مفاوضات مباشرة مع إيران ويسأل لماذا تخلت إسرائيل عن غزة؟

بعد إقامة دامت 38 يومًا.. البابا فرنسيس يغادر مستشفى جيميلي بروما