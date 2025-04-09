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وزير الدفاع الأمريكي: الصين تشكل تهديدًا متواصلًا لقناة بنما

سفينة شحن تبحر بجوار ميناء بالبوا في قناة بنما الذي تديره شركة CK Hutchison القابضة في مدينة بنما، 13 مارس 2025
سفينة شحن تبحر بجوار ميناء بالبوا في قناة بنما الذي تديره شركة CK Hutchison القابضة في مدينة بنما، 13 مارس 2025 حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Gavin Blackburn مع AP
نشرت في آخر تحديث
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تأتي زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وسط توترات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر، بأن الولايات المتحدة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل استخدام قناة بنما، وأن الصين لها تأثير على عملياتها.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الصين تشكل تهديدًا مستمرًا لقناة بنما، لكن الولايات المتحدة وبنما معًا ستحافظان على أمن الممر المائي الرئيسي.

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وفي كلمة ألقاها خلال حفل قص شريط افتتاح رصيف جديد ممول من الولايات المتحدة في قاعدة فاسكو نونيز دي بالبوا البحرية، بعد اجتماع مع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة "لن تسمح للصين أو أي دولة أخرى بتهديد عمليات القناة".

وأضاف: "تحقيقًا لهذه الغاية، بذلت الولايات المتحدة وبنما في الأسابيع الأخيرة جهودا لتعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني أكثر مما فعلناه منذ عقود".

وألمح هيغسيث إلى الموانئ الواقعة على طرفي القناة التي يسيطر عليها اتحاد شركات هونغ كونغ، وهو بصدد بيع حصته المسيطرة إلى اتحاد شركات آخر يضم شركة بلاك روك.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يتحدث مع الجنود الأمريكيين بعد مناورة مشتركة مع القوات البنمية في ميناء رودمان بغرب بنما، 8 أبريل 2025.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يتحدث مع الجنود الأمريكيين بعد مناورة مشتركة مع القوات البنمية في ميناء رودمان بغرب بنما، 8 أبريل 2025. AP Photo

وقال هيغسيث: "تواصل الشركات الصينية السيطرة على البنية التحتية الحيوية في منطقة القناة".

وأضاف: "تمنح هذه السيطرة الصين القدرة على القيام بأنشطة مراقبة في جميع أنحاء بنما. وهذا يجعل بنما والولايات المتحدة أقل أمنًا، وأقل ازدهارًا، وأقل سيادة. وكما أشار ترامب، فإن هذا الوضع غير مقبول."

والتقى هيغسيث مع مولينو لمدة ساعتين صباح الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى القاعدة البحرية التي كانت في السابق محطة رودمان البحرية الأمريكية.

وفي الطريق، نشر هيغسيث صورة على حسابه في منصة "أكس" تجمعه برئيس باناما، وكتب أنه "كان شرفاً له أن يتحدث مع مولينو"، وأضاف: "إن عملك الشاق أنت وبلدك يحدث فرقاً. إن زيادة التعاون الأمني سيجعل بلدينا أكثر أماناً وقوة وازدهاراً".

وتأتي هذه الزيارة وسط توترات بعد تأكيدات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل استخدام قناة بنما، وأن الصين لها تأثير على عملياتها. وفي وقت سابق، نفت بنما هذه المزاعم.

وبعد أن تحدث هيغسيث ومولينو عبر الهاتف في شباط/فبراير،، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "أكس" أنّه تم التوصل إلى اتفاق لعدم فرض رسوم على السفن الحربية الأمريكية للمرور عبر القناة. ونفى مولينو علنًا التوصل إلى أي اتفاق من هذا القبيل.

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وقد ذهب ترامب إلى حد الإشارة إلى أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تسلم القناة إلى بنما، وأنه ربما ينبغي للولايات المتحدة استعادتها.

وما أثار قلق الصين هو اتحاد شركات هونغ كونغ الذي يمتلك عقد إيجار لمدة 25 عامًا للموانئ على طرفي القناة. وقد أعلنت الحكومة البنمية أن عقد الإيجار يخضع للتدقيق، وخلصت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى وجود مخالفات.

قوات أمريكية وبنمية تقوم بدوريات في قناة بنما خلال مناورة مشتركة أُجريت تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لميناء رودمان، 8 أبريل 2025.
قوات أمريكية وبنمية تقوم بدوريات في قناة بنما خلال مناورة مشتركة أُجريت تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لميناء رودمان، 8 أبريل 2025. AP Photo

إلا أن اتحاد شركات هونغ كونغ كان قد أعلن بالفعل أن شركة CK Hutchison ستبيع حصتها المسيطرة في الموانئ إلى اتحاد شركات يضم شركة BlackRock Inc.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو لمولينو خلال زيارته: إن ترامب يعتقد أن وجود الصين في منطقة القناة قد ينتهك المعاهدة التي دفعت الولايات المتحدة إلى تسليم الممر المائي إلى بنما في عام 1999.

وتدعو تلك المعاهدة إلى الحياد الدائم للقناة التي بنتها الولايات المتحدة، لكن مولينو نفى أن يكون للصين أي تأثير في عمليات القناة.

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