رغم وجوده في فترة نقاهة.. البابا فرانسيس يقوم بزيارة مفاجئة لكنيسة سانتا ماريا ماجوري

بقلم: يورونيوز

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زيارة مفاجئة أخرى للبابا فرنسيس في ظرف 3 أيام.

عشية أحد الشعانين وأسبوع الآلام، وصل البابا فرانسيس في وقت مبكر من بعد ظهر السبت إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، وتوقف للصلاة أمام أيقونة العذراء "سالوس بوبولي روماني" بحسب ما أكدته مصادر في الفاتيكان.

وللبابا زيارات مفاجئة أخرى

وقد زارالحبر الأعظميوم الخميس كنيسة القديس بطرسلتفقد سير العمل في ترميمنصبين جنائزيين، نصب الباباوات بولس الثالث وأوربان الثامن، اللذين سيتم عرض أعمالهما غدًا.

وقبل أن ينتقل إلى قبر بيوس العاشر الذي اجتمع أمامه للصلاة، التقى البابا، الذي كان يرتدي سروالاً ومعطفاً وليس بدلته البيضاء المعتادة، باثنين من المرممين الموجودين في الموقع لتنفيذ اللمسات الأخيرة، وطلب من رجال الدرك الفاتيكاني أن يستدعوهما وقدم لهم الشكرشخصياً.

ويقضي البابا فترة نقاهة بعد دخوله لفترة طويلة في مستوصف جيميلي بسبب التهاب رئوي ثنائي. ومع ذلك، فقد التقى يوم الأربعاء الماضي بأفراد العائلة المالكة البريطانيةالذين يزورون روما خلال مقابلة غير مقررة، وفي يوم الأحد السابق ظهر الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس في نهاية قداس يوبيل المرضى وعالم الرعاية الصحية.