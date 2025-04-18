اجتماع سري في باريس: مساعٍ إسرائيلية للتأثير على الموقف الأمريكي تجاه إيران

كشفت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مسؤولين إسرائيليين بارزين عقدا اجتماعاً غير معلن في باريس يوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في خطوة تهدف إلى تعزيز التأثير الإسرائيلي على المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومدير جهاز المخابرات "الموساد" ديفيد برنيع، اللذان دخلا إلى العاصمة الفرنسية بشكلٍ سري. وركز النقاش على كيفية توجيه الموقف الأمريكي قبل الجولة الثانية من المحادثات التي من المقرر أن تعقد يوم السبت في روما.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل قلقٍ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمالية أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران مشابه للاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب لاحقاً.

ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى استغلال هذه الفرصة للتأثير على واشنطن لضمان عدم تكرار ما يعتبرونه أخطاء الماضي.

من جانبها، وبحسب أكسيوس أيضاً، رفضت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمتحدث باسم ويتكوف تقديم أي تعليقات حول الاجتماع. وكان المبعوث الأمريكي قد وصل باريس لإجراء محادثات تتعلق بأزمة روسيا وأوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى روما للمشاركة في المحادثات حول إيران.

وأكد ويتكوف خلال الاجتماعات أن هدف إدارة ترامب فيما يتعلق بإيران هو التوصل إلى حلٍ دبلوماسي للأزمة النووية، مع ضمان عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

ومع ذلك، يشدد المسؤولون الإسرائيليون على أهمية فرض شروط أكثر صرامة، بما في ذلك إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل أو اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أكد ترامب الخميس 17 أبريل إنه لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن شن ضربة عسكرية ضد إيران، مشيراً إلى اعتقاده بأن طهران "تريد التحدث". يذكر أن ترامب كان قد وضع في البداية مهلة مدتها شهرين للمفاوضات بين واشنطن وطهران.