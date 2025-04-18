Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

اجتماع سري في باريس: مساعٍ إسرائيلية للتأثير على الموقف الأمريكي تجاه إيران

المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في قصر الإليزيه في باريس ، الخميس 17 أبريل 2025.
المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في قصر الإليزيه في باريس ، الخميس 17 أبريل 2025. حقوق النشر  Ludovic Marin, Pool Photo via AP
حقوق النشر Ludovic Marin, Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى يجتمعان سراً مع المبعوث الأمريكي في باريس لتعزيز التأثير على الموقف الأمريكي تجاه المحادثات النووية مع إيران، وسط مخاوف من تكرار اتفاق 2015.

كشفت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مسؤولين إسرائيليين بارزين عقدا اجتماعاً غير معلن في باريس يوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في خطوة تهدف إلى تعزيز التأثير الإسرائيلي على المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومدير جهاز المخابرات "الموساد" ديفيد برنيع، اللذان دخلا إلى العاصمة الفرنسية بشكلٍ سري. وركز النقاش على كيفية توجيه الموقف الأمريكي قبل الجولة الثانية من المحادثات التي من المقرر أن تعقد يوم السبت في روما.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل قلقٍ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمالية أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران مشابه للاتفاق النووي الذي وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب لاحقاً.

ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى استغلال هذه الفرصة للتأثير على واشنطن لضمان عدم تكرار ما يعتبرونه أخطاء الماضي.

Related

من جانبها، وبحسب أكسيوس أيضاً، رفضت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والمتحدث باسم ويتكوف تقديم أي تعليقات حول الاجتماع. وكان المبعوث الأمريكي قد وصل باريس لإجراء محادثات تتعلق بأزمة روسيا وأوكرانيا، قبل أن يتوجه إلى روما للمشاركة في المحادثات حول إيران.

وأكد ويتكوف خلال الاجتماعات أن هدف إدارة ترامب فيما يتعلق بإيران هو التوصل إلى حلٍ دبلوماسي للأزمة النووية، مع ضمان عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

ومع ذلك، يشدد المسؤولون الإسرائيليون على أهمية فرض شروط أكثر صرامة، بما في ذلك إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل أو اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وفي هذا السياق، أكد ترامب الخميس 17 أبريل إنه لا يستعجل اتخاذ قرار بشأن شن ضربة عسكرية ضد إيران، مشيراً إلى اعتقاده بأن طهران "تريد التحدث". يذكر أن ترامب كان قد وضع في البداية مهلة مدتها شهرين للمفاوضات بين واشنطن وطهران.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إيران: الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستُعقد في سلطنة عُمان

بمشاركة أمريكية.. باريس تحتضن قمة "تحالف الراغبين" غدًا لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا

عراقجي: إيران خرجت منتصرة من حربها مع إسرائيل.. والشرع "مخطئ كغيره"