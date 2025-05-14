أمام أعين متابعيها.. مقتل مؤثرة مكسيكية خلال بث مباشر على تيك توك

قتلت المؤثرة المكسيكية الشابة فاليريا ماركيز، البالغة من العمر 23 عاما والمعروفة بمحتواها المتخصص في الجمال والمكياج، برصاص رجل اقتحم صالون التجميل الذي تعمل فيه بمدينة زابوبان بولاية خاليسكو، أثناء بث مباشر كانت تجريه عبر تطبيق "تيك توك"، في جريمة أثارت موجة من الغضب والصدمة في بلد يعاني من معدلات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في خاليسكو، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن مقتل ماركيز يتم التحقيق فيه وفق بروتوكولات جرائم قتل الإناث (الفيميسايد)، وهي الجرائم التي ترتكب بحق النساء بدافع الجنس.

وتشمل هذه الجرائم، وفق السلطات المكسيكية، أنماطا من العنف المهين، والاعتداءات الجنسية، والعلاقات الشخصية مع الجاني، أو ترك جثة الضحية في مكان عام.

وقبل لحظات من إطلاق النار، ظهرت ماركيز في البث المباشر جالسة على طاولة وهي تحتضن دمية، وقالت بصوت مسموع: "إنهم قادمون"، قبل أن يسمع صوت في الخلفية يسأل: "هاي، فالي؟"، لتجيب: "نعم"، وتقوم مباشرة بكتم الصوت على البث. وبعد ثوان، سمعت طلقات نارية أنهت حياتها. وظهر شخص في نهاية الفيديو يلتقط هاتفها، بينما ظهر وجهه لوهلة على الكاميرا قبل أن ينقطع البث.

وكانت ماركيز قد تحدثت قبل ذلك خلال البث عن شخص أتى إلى الصالون في غيابها حاملا "هدية ثمينة" ليسلمها إياها. وأعربت عن عدم نيتها مقابلته في حال عاد مجددا.

وكان لماركيز حضور قوي على منصات التواصل، حيث بلغ عدد متابعيها نحو 200 ألف على إنستغرام وتيك توك. وحتى لحظة إصدار البيان، لم تكشف النيابة عن هوية أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة في وقت تحتل فيه المكسيك المرتبة الرابعة بين أعلى معدلات جرائم قتل الإناث في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب باراغواي وأوروغواي وبوليفيا، بمعدل 1.3 جريمة قتل لكل 100 ألف امرأة عام 2023، بحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

كما تصنف ولاية خاليسكو في المرتبة السادسة من بين 32 ولاية مكسيكية – بما في ذلك العاصمة – من حيث عدد جرائم القتل، حيث سجلت فيها 906 جرائم منذ تولي الرئيسة كلوديا شينباوم منصبها في أكتوبر 2024، وفقا لبيانات صادرة عن شركة "TResearch" للاستشارات والتحليل.