Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

لاهاي باللون الأحمر: أكبر مظاهرة في هولندا منذ 20 عامًا تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة

متظاهر يرتدي تاجًا خارج المحكمة الجنائية الدولية، خلال مظاهرة تحث المحكمة على مقاضاة جيش إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في لاهاي، هولندا، الجمعة 29 نوفمبر 2019.
متظاهر يرتدي تاجًا خارج المحكمة الجنائية الدولية، خلال مظاهرة تحث المحكمة على مقاضاة جيش إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في لاهاي، هولندا، الجمعة 29 نوفمبر 2019. حقوق النشر  AP Photo/Peter Dejong
حقوق النشر AP Photo/Peter Dejong
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص، يوم الأحد إلى شوارع لاهاي، مرتدين ملابس حمراء، في مشهد غير مسبوق وصفه المنظمون بأنه "أكبر مظاهرة في هولندا منذ عقدين"، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

ووفقا لتقديرات منظمات حقوقية وإغاثية كمنظمة العفو الدولية، وأطباء بلا حدود، ومنظمة إنقاذ الطفولة، فقد تجاوز عدد المشاركين 100 ألف شخص، سلكوا مسارا طوله 5 كيلومترات في قلب المدينة، ليشكلوا "خطا أحمر رمزيا"، في إشارة إلى تقاعس الحكومة عن وضع حدود واضحة أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

اعلان
اعلان

المسيرة مرت أمام معالم سياسية وقضائية بارزة، منها قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية التي كانت قد أصدرت في وقت سابق أمرا لإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.

وفي غضون ذلك، واصلت إسرائيل هجماتها على شمال غزة، حيث أطلقت الأحد عملية برية موسعة، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص، بينهم عشرات الأطفال، جراء القصف الليلي المتواصل، مما أدى أيضا إلى إغلاق المستشفى الرئيسي في المنطقة.

Related

ويكمل الحصار الإسرائيلي على الغذاء والدواء والإمدادات الحيوية شهره الثالث، وسط تحذيرات أممية من خطر مجاعة وشيكة تهدد سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وقال أحد المتظاهرين: "من المهم أن يظهر الهولنديون أنهم لا يوافقون على ما يحدث، وعلى الحكومة أن تتخذ موقفا أوضح"، في إشارة إلى الانقسام الداخلي بشأن السياسة الخارجية.

وتعد العلاقات الهولندية الإسرائيلية من بين القضايا الأكثر حساسية في الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز، المؤيد الشرس لإسرائيل، والذي يتزعم حزب الحرية الحاصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إندونيسيا: فرق الإنقاذ تبحث عن عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي في منجم ذهب في بابوا

"أكبر خطأ في حياته".. كيف وصلت إسرائيل إلى عز الدين الحداد رغم "هوسه الأمني"؟

بعد إقرار "قانون الإعدام".. رسالة منسوبة لحماس تدعو إلى خطف جنود إسرائيليين