فيديو - انهيار جليدي ضخم في كانتون فاليه جنوب سويسرا

شهدت منطقة بلاتن في كانتون فاليه جنوب سويسرا، بعد ظهر السبت، انهيارًا ضخمًا لكتلة جليدية من نهر بريش الجليدي غير المستقر الواقع في منطقة "كلاينه نيستهورن"، ما أدى إلى انزلاق كميات هائلة من الجليد والصخور أسفل الجبل.

وبحسب السلطات المحلية، توقفت الكتلة المنهارة قبل أن تصل إلى قاع الوادي، دون أن تسجل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة حتى اللحظة. ويأتي هذا الانهيار بعد أيام من بدايات لانزلاقات صخرية شهدتها المنطقة منذ يوم الإثنين الماضي.

تحذير من ذوبان الجليد وتأثيرات مناخية أوسع

ويعيد هذا الحدث تسليط الضوء على الهشاشة المتزايدة للأنهار الجليدية في جبال الألب، والتي تُعتبر مؤشراً مباشراً على تسارع وتيرة التغير المناخي.

ويُحذر الخبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، خاصة في المناطق الجبلية، يؤدي إلى ذوبان الجليد وفقدان الاستقرار في التكوينات الجليدية القديمة.

في هذا السياق، قال علماء من "المعهد الفيدرالي السويسري لعلوم الجليد والتضاريس الطبيعية" إن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعًا قياسيًا في حجم الأنهار الجليدية في سويسرا، مع فقدان ما يصل إلى 10% من الكتلة الجليدية في سنة واحدة فقط (2022)، وهي أعلى نسبة تراجع منذ بدء التسجيلات العلمية في القرن التاسع عشر.

ويحذر المختصون من أن انهيار الأنهار الجليدية لا يهدد فقط البنية الجغرافية للمناطق الجبلية، بل يمتد أثره إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار وفقدان مواطن الحياة البرية التي تعتمد على درجات حرارة منخفضة.

كما أعلنت السلطات السويسرية أنها تراقب الوضع عن كثب، وقد تم إغلاق بعض المسارات الجبلية كإجراء احترازي. ولم تصدر حتى الآن أي تعليمات بإخلاء القرى المجاورة.

يُذكر أن جبال الألب تُعد من أكثر المناطق تأثّرًا بتغير المناخ، وتشهد تسارعًا في ظاهرة ذوبان الأنهار الجليدية بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، وفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).