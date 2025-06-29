Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مئات الأطفال يموتون بعد تركهم في السيارات.. خطوات بسيطة تنقذ حياة صغيرك خلال موجات الحر

طفل نائم، الأحد، 23 يوليو 2023، في سانت جوزيف، ميزوري.
طفل نائم، الأحد، 23 يوليو 2023، في سانت جوزيف، ميزوري. حقوق النشر  Charlie Riedel/AP
حقوق النشر Charlie Riedel/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
مع اشتداد موجات الحر في عدة دول حول العالم، تنشط الجمعيات الحقوقية في حملات توعية تستهدف الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية لتحذيرهم من خطورة ترك الأطفال داخل السيارات الساخنة، حيث قد يؤدي ذلك إلى وفاتهم.

اعلان

في الولايات المتحدة، يُولى هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا، لا سيما مع تصاعد درجات الحرارة على الساحل الشرقي هذا الصيف.

ويأتي ذلك في محاولة لتجنب تكرار مأساة العام الماضي، حيث توفي 39 طفلًا بعد تركهم داخل السيارات. ومنذ بداية هذا العام، سجلت منظمة Kids and Car Safety وفاة 9 أطفال، منهم 5 في شهر يونيو/ حزيران الجاري وحده، وهو ما يزيد رصيد هذه الحوادث المميتة، حيث توفي 11

لماذا السيارات الساخنة خطرة على الأطفال؟

يرى العلماء أن تغير المناخ يساهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل متطرف في بعض المناطق، لكن الخطر داخل السيارات لا يقتصر على الأيام شديدة الحرارة.

وفقًا لكاثي وول، مديرة منظمة Safe Kids في مقاطعة بالم بيتش، "يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة بمقدار 20 درجة خلال 20 دقيقة فقط، حتى لو كانت درجة الحرارة الخارجية معتدلة."

في عام 2025، أودت وفيات الاختناق في السيارات الحارة بحياة أطفال في 9 ولايات بالفعل. توفي 1,134 طفلاً منذ عام 1990. تحقق دائمًا من المقعد الخلفي. لا تترك الطفل أبدًا وحده داخل السيارة. دعونا نوقف المأساة القادمة.

وتوضح الأخيرة أن الوفيات الناجمة عن الحرارة في السيارات تحدث على مدار السنة، حيث سجّل المجلس الوطني للسلامة حالات وفاة بسبب هذه الظاهرة في جميع الولايات الأمريكية منذ عام 1998، باستثناء ألاسكا.

أثر ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارات

تشير الدراسات إلى أن 80% من ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات يحدث خلال أول 30 دقيقة. ويمكن أن تصل الحرارة إلى أكثر من 150 درجة فهرنهايت (65 درجة مئوية)، بحسب جان نول، خبير الأرصاد الجوية في جامعة سان خوسيه الحكومية.

نصائح لتجنب الكارثة

عن احتمال وفاة الأطفال أكثر من غيرهم، تشرح النقيب كارين ديروغاتيس من إدارة الإطفاء في مقاطعة بالم بيتش أن الصغار يتعرقون أقل بكثير من البالغين، مما يجعل حرارة أجسامهم ترتفع بسرعة تزيد بثلاثة إلى خمسة أضعاف.

وتؤكد أن هذه الحوادث المأساوية يمكن أن تحدث لأي شخص، بغض النظر عن مستوى التعليم أو الدخل، بسبب التشتت. وتضيف أن إنشاء روتين يومي ووضع تذكيرات يساعدان في تقليل هذه الحوادث، كما توصي باتباع قاعدة من ثلاث خطوات:

  1. عدم ترك الطفل دون مراقبة في السيارة، أو تزويدها بجهاز استشعار منبه.

  2. وضع تذكير مناسب، مثل حقيبة يد أو غرض شخصي في المقعد الخلفي.

  3. اتخاذ إجراء فوري عند رؤية طفل في سيارة، عبر الاتصال بخدمات الطوارئ مباشرة دون انتظار.

